Evropska unija Mastercardu naložila 570 milijonov evrov kazni

Kot je Evropska komisija pojasnila že v leta 2015 objavljenem predhodnem stališču, Mastercardova pravila bankam preprečujejo, da bi ponudile nižje medbančne provizije trgovcem na drobno v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, v kateri so medbančne provizije morda višje.

Trgovci na drobno tako ne morejo uživati ugodnosti nižjih provizij drugje, prav tako je lahko ovirana čezmejna konkurenca med bankami, kar pomeni kršitev evropskih protimonopolnih pravil ter škodo tako za potrošnike kot trgovce, je danes poudarila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager.

Komisija je v leta 2015 poslanem obvestilu o nasprotovanju trdila tudi, da Mastercardove medbančne provizije za transakcije v EU z Mastercardovimi karticami, izdanimi drugje po svetu, kršijo evropska protimonopolna pravila, saj Mastercard umetno določa visoko minimalno ceno za izvedbo teh transakcij.

Komisija Mastercard in drugega takšnega ponudnika Visa zaradi provizij, ki jih zaračunavata, preiskuje že več let. Potrošniki in trgovci na drobno so se namreč pritoževali, da jim Mastercard in Visa pobirata preveč. Visa je leta 2013 provizije znižala za do 60 odstotkov in pristala na reformo svojih pravil, da bi pospešila čezmejno konkurenco.