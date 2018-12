Evropska unija bo prepovedala plastične krožnike in slamice

V Evropski uniji je bil dosežen dogovor o prepovedi plastike za enkratno uporabo, kot so na primer plastični krožniki ali slamice, je danes sporočilo avstrijsko predsedstvo EU. Ukrep, ki ga morata formalno sprejeti še Svet EU in Evropski parlament, naj bi začel veljati v dveh letih.

Dogovor so danes zjutraj v Bruslju dosegli pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic EU. Ker so prvotni predlog Evropske komisije nekoliko spremenili, ga morajo zdaj v obeh institucijah še formalno potrditi. Prepoved plastike za enkratno uporabo je Evropska komisija predlagala maja. Prepoved naj bi veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo do okolja bolj prijazne alternative.

Sledi mikroplastike so našli tudi v ribah, ki jih zaužije človek

S tem naj bi zmanjšali količino plastičnih odpadkov, ki močno obremenjujejo okolje. Po ocenah komisije plastični izdelki za enkratno uporabo predstavljajo kar 80 odstotkov smeti v oceanih.

Ta plastika se ne razgradi, ampak razpada na manjše dele, ki jih potem zaužijejo tudi živali. Sledi mikroplastike so našli tudi v ribah, ki jih zaužije človek.

Avstrijska ministrica za trajnostni razvoj in turizem Elisabeth Köstinger je že dejala, da je doseženi dogovor "mejnik v naših prizadevanjih za zmanjšanje plastičnih odpadkov".