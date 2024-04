Evropska komisija Češki odobrila državno pomoč za novo nuklearko

Češka je komisijo o nameravani gradnji novega bloka nuklearke obvestila marca 2022. Objekt z zmogljivostjo do 1.200 megavatov nameravajo postaviti v mestu Dukovany, kjer že deluje jedrska elektrarna s štirimi reaktorji. Življenjska doba novega bloka bo 60 let. Tako z jedrsko elektrarno v Dukovanyju kot z jedrsko elektrarno Temelin na jugu države upravlja češki nacionalni energetski koncern ČEZ.

"Češka bo podprla gradnjo jedrske elektrarne v Dukovanyju. Komisija mora zagotoviti, da je predlagana državna pomoč ciljno usmerjena, sorazmerna in ne vpliva pretirano na energetski trg EU. Med našo preiskavo je Češka spremenila začetni ukrep in predložila znatne zaveze. To nam je omogočilo odobritev pomoči," so v komisiji povzeli komisarko za konkurenčnost Margrethe Vestager.

Bo tehnološko opremo dobavil francoski EDF ali korejski KHNP?

Francoska tiskovna agencija AFP je medtem danes poročala, da sta francoski EDF in korejski KHNP, ki sta tudi med potencialnimi dobavitelji tehnološke opreme za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, oddala zadnji ponudbi za gradnjo štirih reaktorjev na Češkem. Poleg dodatnega reaktorja v elektrarni Dukovany, ki je predmet današnje odločitve Bruslja, ponudba obsega še gradnjo treh dodatnih reaktorjev v prihodnosti, še enega v Dukovanyju in dveh v Temelinu.

"Ponudbi bomo proučili in poslali vladi v odobritev," je dejal član uprave ČEZ Tomas Pleskac. Vse potrebne pogodbe naj bi po poročanju AFP podpisali do konca marca 2025.

EDF zamuja v Veliki Britaniji, naraščajo tudi stroški

Kot še navaja agencija, je EDF za posel močno lobiral, Prago je prejšnji mesec obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Toda EDF je imel v zadnjem času težave s pravočasnimi dobavami, pred kratkim je napovedal znatno zamudo in dodatne stroške za dva reaktorja za elektrarno Hinkley Point v Veliki Britaniji.

Izvršni direktor KHNP Jooho Whang je medtem zagotovil, da bo njegovo podjetje reaktorja dostavilo pravočasno, kot reference pa poudaril "uspešne projekte" v Južni Koreji in Združenih arabskih emiratih.

ČEZ trenutno upravlja šest reaktorjev v obeh omenjenih jedrskih elektrarnah, s katerimi proizvedejo okoli 40 odstotkov celotne elektrike v državi.