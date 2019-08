EU proti avstralskemu kraškemu pršutu in kranjski klobasi

Evropska unija od avstralskih podjetij zahteva, da prehrambne izdelke prenehajo poimenovati z imeni, ki imajo evropsko zaščito. Med njimi sta sira feta in gorgonzola, pa tudi slovenski izdelki, kot so kraški pršut, štajersko prekmursko bučno olje in dolenjski sadjevec.

Junija lani so med Evropsko unijo in Avstralijo stekla pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu, s katerim želijo odpraviti ovire za trgovino z blagom in storitvami ter ustvarjati priložnosti za podjetja.

V okviru teh pogajanj pa Evropska unija od avstralskih podjetij zahteva, da za prehrambne izdelke prenehajo uporabljati imena, ki so v EU zaščitena.

Foto: Reuters

Med temi imeni je vrsta najbolj znanih evropskih sirov, kot so parmezan, grana padano, feta, gorgonzola in gruyere, pa tudi škotski in irski viski ter grappa.

Na seznamu imen, ki jih v primeru sporazuma avstralska podjetja ne bi smela uporabljati, je mogoče najti tudi slovenska. To so kranjska klobasa, kraški pršut in štajersko prekmursko bučno olje ter brinjevec, dolenjski sadjevec, domači rum in pelinkovec.

Foto: Getty Images

Avstralsko ministrstvo za trgovino, turizem in investicije je seznam danes poslalo v javno razpravo, CNN pa poroča, da je avstralsko kmetijsko združenje že pred časom izrazilo zaskrbljenost glede omejitev, ki jim pretijo. Težava je predvsem v imenih priljubljenih sirov, kot sta feta in mocarela, ki jih s pridom uporabljajo v avstralski sirarski industriji - ta je pomemben del avstralskega izvoza, letno izvozijo za okoli pol milijarde sirov.

