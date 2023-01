EU Madžarski zamrznila sredstva iz programov Erasmus in Obzorje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od prihoda na oblast leta 2010 je madžarski premier Viktor Orban prevzel več izobraževalnih in kulturnih ustanov ter omejil avtonomijo šol in univerz. Več uradnikov njegove vladajoče stranke Fidesz, vključno z vladnimi ministri in državnimi sekretarji, trenutno sedi v upravnih odborih univerz, ki jih v skladu z zakonodajo, sprejeto leta 2021, vodijo javni skladi. Foto: Reuters

Evropska komisija je v okviru mehanizma pogojevanja izplačil sredstev EU z vladavino prava Madžarski zamrznila sredstva iz programov Erasmus in Obzorje. Madžarske oblasti so odločitev označile za nesprejemljivo in nedopustno ter naznanile, da bodo krile štipendije študentom v okviru programa Erasmus za leto 2024, če ne bo dosežen kompromis.

Evropska komisija je že prejšnji mesec sporočila, da madžarske univerze, ki jih upravljajo javni skladi, ne bodo več upravičene do štipendij v okviru programa Erasmus, ki študentom omogočajo opravljanje študijskih obveznosti na partnerskih institucijah v tujini. Te univerze prav tako ne bodo upravičene do sredstev za izmenjavo raziskovalcev v okviru programa Obzorje.

"Imamo pomisleke glede nove zakonodaje, ki jo je Madžarska uvedla 1. novembra in ki v bistvu olajšuje sodelovanje visokih političnih uradnikov v upravnih odborih skladov v javnem interesu," je danes v Bruslju pojasnil tiskovni predstavnik komisije Balazs Ujvari.

Če ne evropski, pa madžarski denar za štipendije

Odločitev komisije je vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas danes na novinarski konferenci ostro obsodil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opozoril je, da obstajajo številni primeri univerz v Evropi, katerih upravni odbori so sestavljeni iz aktivnih politikov, in dodal, da je Budimpešta pripravljena sprejeti zakonodajne spremembe za izključitev politikov iz javnih skladov, če bo to zahtevala komisija.

Če do marca ne bo dosežen kompromis, bo vlada štipendije študentom v okviru programa Erasmus za naslednje leto, ocenjene na 12,5 milijona evrov, financirala iz državnega proračuna, je dejal. Hkrati je opozoril, da je Madžarska pripravljena zadevo predložiti Sodišču EU, če bo komisija vztrajala pri zamrznitvi sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posodobitev ali prevzem?

Kritiki opozarjajo, da si želi stranka Fidesz utrditi svoj vpliv na področju izobraževanja. Vlada zatrjuje, da z javnimi skladi prispeva k posodobitvi šolskega sistema in k lažjemu sodelovanju z zasebnim sektorjem.