V času, ko imajo zaradi ruske invazije na Ukrajino baltske države napete odnose z Rusijo, je Estonija obtožila Moskvo, da je na mejni reki Narva odstranila boje, ki so ločevale sosednji državi. Estonska premierka Kaja Kallas je to obsodila kot incident na meji in dejala, da so za pojasnila v stikih z Moskvo.