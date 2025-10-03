Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
3. 10. 2025,
13.29

sinagoga Manchester terorizem napad

Petek, 3. 10. 2025, 13.29

Eno od žrtev napada v Manchestru naj bi ustrelili policisti

Na. R., STA

Manchester, napad, nož | Trenutno se domneva, da napadalec ni imel strelnega orožja in da so na terenu med posredovanjem streljali le policisti, ki so poskušali preprečiti storilcu, da bi vstopil v sinagogo, poroča britanski BBC. | Foto Reuters

Trenutno se domneva, da napadalec ni imel strelnega orožja in da so na terenu med posredovanjem streljali le policisti, ki so poskušali preprečiti storilcu, da bi vstopil v sinagogo, poroča britanski BBC.

Foto: Reuters

Eno od smrtnih žrtev napada pred sinagogo v Manchestru so morda ustrelili policisti med posredovanjem, so danes sporočila z britanske policije. Tudi ena od treh žrtev, ki so trenutno v bolnišnici, naj bi utrpela strelno rano med posredovanjem policistov.

Pred sinagogo Heaton Park v Manchestru je v četrtek napadalec v napadu z avtomobilom in nožem ubili dve osebi, tri pa huje ranil. Britanska policija je potrdila tudi smrt napadalca, ki so ga policisti med posredovanjem ustrelili, in napad med najpomembnejšim judovskim praznikom jom kipur razglasila za teroristični incident.

Policija je potrdila tudi smrt napadalca na fotografiji. | Foto: X/@willgeddes

Kot so danes sporočili s policije, je ena od smrtnih žrtev "utrpela rano, ki je skladna z ranami, nastalimi zaradi strelnega orožja".

"Iz tega sledi, da bi bila ta poškodba lahko (...) žal tragična in nepredvidljiva posledica nujnih ukrepov, ki so jih sprejeli policisti, da bi ustavili ta krut napad," je povedal šef manchestrske policije Stephen Watson. Dodal je še, da naj bi tudi ena od treh žrtev, ki so trenutno v bolnišnici, utrpela strelno rano.

Britanski premier Keir Starmer, ki je zaradi napada v četrtek predčasno zapustil vrh Evropske politične skupnosti (EPS) na Danskem, je danes obiskal kraj napada pred sinagogo. Že pred obiskom pa je obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zaščitil Jude v Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

napad, Manchester, nož, policija | Foto: Reuters

Martin Pfister
sinagoga Manchester terorizem napad
