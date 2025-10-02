Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
2. 10. 2025,
11.48

Osveženo pred

0 minut

ranjeni policija Manchester nož napad

Četrtek, 2. 10. 2025, 11.48

V Manchestru osumljenec z nožem napadel več ljudi, pred tem zapeljal v množico #video

Avtor:
Na. R.

V sinagogi v Manchestru se je zgodil napad z nožem, osumljenca napada pa so policisti ustrelili, so po dogodku sporočili s tamkajšnje policije. Na kraju dogodka je več interventnih ekip, saj je napadalec zabodel več ljudi. Policija medtem razkriva vedno več podrobnosti napada.

Ob 9.31 po lokalnem času se je policija odzvala na prijavo o avtomobilu, ki je vozil proti množici, in o moškem, ki so ga zabodli pred sinagogo hebrejske kongregacije Heaton Park.

Policija širšega območja Manchester je kmalu razglasila večji incident, na kraj pa so napotili oborožene policiste. Ko so reševalci prispeli na kraj dogodka, so našli štiri poškodovane osebe, policija pa navaja, da so poškodbe posledica tako vozila kot vbodnih ran.

Policija je potrdila, da so osumljenca napada v sinagogi Crumpsall ustrelili. Incident se je zgodil na Jom Kipur, najsvetejši dan v judovskem verskem koledarju, še poroča BBC.

Župan Andy Burnham je državljanom svetoval, naj se izogibajo območju. Dodal je, da je neposredna nevarnost verjetno minila.

