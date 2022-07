Iz Nuremberga so sporočili, da so zaprli tri od štirih javnih bazenov. V Münchnu ponoči ponekod ne bodo več prižigali javne razsvetljave, napovedali pa so tudi, da kmalu po pipah javnih institucij ne bo več tekla topla voda.

Iz Nuremberga so sporočili, da so zaprli tri od štirih javnih bazenov. V Münchnu ponoči ponekod ne bodo več prižigali javne razsvetljave, napovedali pa so tudi, da kmalu po pipah javnih institucij ne bo več tekla topla voda. Foto: Shutterstock

Vse več nemških mest sprejema ukrepe zaradi energetske krize, ki jo je povzročila ruska invazija Ukrajine. Med ukrepi so ugašanje fontan, le še mrzla voda v prhah v vseh javnih ustanovah in manjša uporaba javne razsvetljave.

Hannover je največje nemško mesto, ki je pričelo uvajati niz ukrepov za zmanjšanje porabe energije, poroča The Guardian. Tako od srede ni več tople vode v prhah vseh javnih ustanov (športni centri, bazeni, zgradbe mestne administracije …) tako za uslužbence kot za obiskovalce. Javne uslužbence in obiskovalce javnih zgradb do nadaljnjega ne bodo več hladili klimatski sistemi. Mestna oblast je tudi napovedala, da bo javne zgradbe čez zimo ogrevala na največ 20 stopinj Celzija. Edine izjeme pri varčevanju z energijo so bolnišnice, šole in vrtci.

"Situacija je nepredvidljiva. Vsak kilovat šteje in varovanje kritične infrastrukture ima prioriteto," je odločitev mestnih oblasti komentiral župan Hannovra Belit Onay, ki je sicer član vladne stranke Zelenih.

V Berlinu hladnejši bazeni in neosvetljeni spomeniki

Manj ambiciozne so oblasti Berlina, ki so zaenkrat le zatemnile luči, ki sicer ponoči osvetljujejo več kot 200 najpomembnejših spomenikov v mestu. "Zaradi vojne v Ukrajini in groženj Rusije moramo biti zelo previdni s porabo energije," je odločitev komentirala pristojna za okolje znotraj mestne administracije Bettina Jarasch. Berlin je sicer že pred začetkom poletja najavil, da bo voda v javnih bazenih hladnejša za dve stopinji Celzija kot v preteklih letih.

Iz Nuremberga so sporočili, da so zaprli tri od štirih javnih bazenov. V Münchnu ponoči ponekod ne bodo več prižigali javne razsvetljave, napovedali so tudi, da kmalu po pipah javnih institucij ne bo več tekla topla voda.

Več sto evrov na gospodinjstvo

Nemčija, ki je med državami, ki so najbolj odvisne od ruskega zemeljskega plina, se tudi na zvezni ravni pripravlja na zimo. "Ne vemo, koliko bo stal plin novembra. Vendar bo vsako gospodinjstvo zagotovo odštelo nekaj 100 evrov več kot preteklo zimo," je včeraj dejal nemški minister za gospodarstvo Robert Habeck.