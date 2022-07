Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

156. dan vojne v Ukrajini. Ruske oborožene sile so zgodaj zjutraj zadele dvonadstropno stavbo v središču mesta Harkov na severovzhodu Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nagovoru državljanom zahvalil ameriškim senatorjem, ki so soglasno podprli resolucijo, ki ZDA poziva, naj Rusijo označi za financerko terorizma. Ameriške vojaške zračne sile na Poljsko pošiljajo šest nevidnih bojnih letal F-22 Raptor kot odgovor na obsežno rusko invazijo na Ukrajino in v podporo Natovi misiji zračni ščit.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.08 ZDA na Poljsko selijo eskadrilijo bojnih letal

Ameriške vojaške zračne sile na Poljsko pošiljajo šest nevidnih bojnih letal F-22 Raptor kot odgovor na obsežno rusko invazijo na Ukrajino in v podporo Natovi misiji zračni ščit.

Skupaj šest najsodobnejših lovcev F-22 iz 90. bojne eskadrilje se je pred kratkim že preselilo iz domače baze Elmendorf na Aljaski v bazo britanskih kraljevih letalskih sil v Lakenheathu v Veliki Britaniji. Po uradni izjavi predstavnikov poveljstva ameriških letalskih sil za Evropo in Afriko se bo šesterica kmalu preselila v 32. taktično letalsko bazo Lask na Poljskem.

Foto: Guliver Image "F-22 bodo podpirali Natovo misijo zračne zaščite na evropskem območju," so sporočile ameriške letalske sile.

Najnaprednejša bojna letala F-22 Raptor dosegajo nadzvočne hitrosti in nosijo različne vodene izstrelke. So resen znak Rusiji, da zveza Nato pozorno spremlja dogajanje v Evropi.

6.56 Zelenski: Nihče ne vlaga več sredstev v terorizem kot Rusija

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nagovoru državljanom zahvalil ameriškim senatorjem, ki so soglasno podprli resolucijo, ki ZDA poziva, naj Rusijo označi za financerko terorizma. "Lahko pogledate katerikoli dan v Ukrajini - današnji ali katerikoli drug dan po 24. februarju letos - in vidite, da nihče na svetu ne vlaga več v terorizem kot Rusija," je dejal. Prepričan je, da to zahteva odločen odziv na svetovni ravni.

6.15 Rusi bombardirali dvonadstropno zgradbo v Harkovu

Ruske oborožene sile so zgodaj zjutraj zadele dvonadstropno stavbo v središču mesta Harkov, je sporočil župan Ihor Terekhov.

Dodal je, da so napad izvedli ob 4.09, zadeli so tudi stavbo univerze. Na kraju so reševalci. Podatkov o morebitnih žrtvah še ni sporočil.

6.04 V bojih umrl ukrajinski pesnik

Pri obrambi Ukrajine je včeraj umrl ukrajinski vojak, pesnik in tekstopisec Hlib Babich, je sporočil Serhii Bratchuk, tiskovni predstavnik vojaške uprave regije Odesa.