Rusi izvedli raketni napad v bližini Kijeva #vŽivo

155. dan vojne v Ukrajini. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske oborožene sile zgodaj zjutraj izstrelile več raket na infrastrukturne objekte v okrožju Višigorod, severno od ukrajinske prestolnice. Devet ruskih raket je zgodaj zjutraj zadelo tudi regijo Černigov. Že včeraj pa so ruske sile zavzele drugo največjo elektrarno v Ukrajini.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.35 Devet ruskih raket zadelo regijo Černigov

Ukrajinske oblasti poročajo, da je regijo Černigov zjutraj zadelo devet ruskih raket.



Guverner regije Vjačeslav Čaus je sporočil, da so bile rakete izstreljene iz Belorusije in so okoli 5. ure zjutraj zadele vas Hončarivska. Informacije o morebitnih žrtvah še niso znane.

7.27 Ukrajina: Rusi so zavzeli drugo največjo elektrarno

Oleksij Arestovič, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je potrdil, da so ruske sile zavzele drugo največjo elektrarno v Ukrajini. Poleg tega je sporočil, da Rusi pošiljajo "ogromne okrepitve" v tri južne regije, da bi se uprli ukrajinski protiofenzivi.



Rusi so včeraj sporočili, da so zavzeli elektrarno Vuhlehirska. Gre za prvi večji uspeh ruskih sil po več kot treh tednih. Svetovalec Arestovič je potrdil, da je elektrarna padla v ruske roke.



Dodal je tudi, da Rusi pošiljajo "ogromne okrepitve" na jug Ukrajine za obrambo pred ukrajinsko protiofenzivo. Rusi tako pošiljajo vojake v regije Melitopol, Zaporožje in Herson, je dodal.

7.25 Rusi izvedli raketni napad v bližini Kijeva

Guverner kijevske regije Oleksij Kuleba je informacijo o napadu objavil ob 6. uri zjutraj na Telegramu. "Danes zjutraj je sovražnik izvedel raketni napad v okrožju Višigorod. Čakamo na informacije o žrtvah. Vse službe nujne pomoči so že na terenu," je zapisal Kuleba.

V Kijevu so se oglasile sirene za zračni napad, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj ne zapuščajo zaklonišč.