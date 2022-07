V Kremlju pozorni na vsako malenkost: Putin ne sme biti izpostavljen prepihu

Ruski predsednik Vladimir Putin se je prejšnji teden mudil v Iranu. Ker je nekajkrat zakašljal, so v Kremlju zdaj posebno pozornost posvetili prostorom, v katerih se giblje veliki vodja. Kot je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov , nočejo, da bi bil Putin izpostavljen prepihu in da bi zbolel.

Prepih in hladen beton. Da je to slabo za naše zdravje, so nas svarile že babice. Tudi v Kremlju so zaskrbljeni, bojijo se, da bi predsednik Vladimir Putin zbolel.

"Več pozornosti namenjamo klimatizaciji in nadzoru temperature v prostorih, v katerih se zadržuje Putin. Izogibamo se vsakemu prepihu," je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov povedal za Russia Today. Skrbeti jih je začelo po tem, ko je Putin prejšnji teden na obisku v Iranu večkrat zakašljal. Kot razlog za kašelj je navedel veliko temperaturno razliko in sedenje pod klimo.

Čeprav se že od začetka ruske invazije na Ukrajino pojavljajo govorice, da je Putin resno bolan, jih v Kremlju ves čas zavračajo. Prvi mož Cie je prejšnji teden med drugim izjavil, da je Putin več kot dobrega zdravja.