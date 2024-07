Enajstletna deklica rodila otroka. Oče je njen očim.

O dogodku, ki se je zgodil v okrožju Siegen-Wittgenstein v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija, je prvi poročal lokalni medij Siegen Zeitung, ki se je skliceval na vire blizu dekličine družine in nemške preiskovalne organe.

Strokovnjaki dvomijo v resničnost dekličine zgodbe

Deklica trdi, da je sama vase vnesla spermo s kondoma, ki ga je uporabljal njen očim. To je storila, ker naj bi si z njim želela imeti otroka. Deklica po poročanju virov tudi trdi, da je podatke o umetni oploditvi našla na svetovnem spletu.

Čeprav različice o umetni oploditvi niso povsem izključili, se preiskovalcem zdi malo verjetna, pišejo nemški mediji. Strokovnjaki so namreč skeptični, saj naj bi bila potrebna za umetno oploditev medicinska natančnost.

Deklica je dolgo časa prikrivala nosečnost

Dokaze za morebitno spolno zlorabo deklice naj bi bilo težko zagotoviti, pišejo mediji. Za zdaj očimu še niso odredili preiskovalnega zapora.

Deklica je skušala prikriti nosečnost in je vedno nosila ohlapna oblačila. Njene nosečnosti v družini menda niso opazili, prvi so postali sumnjičavi učitelji v šoli, ki so potem obvestili urad za mladino.

Dojenček je pri rejnikih, deklica pri psihologih

Ko so nosečnost uradno potrdili, je bila deklica noseča 32 tednov. Po porodu sta bila mamica in otrok dobro, je za Siegener Zeitung povedal tiskovni predstavnik urada javnega tožilstva.

Dojenčka so že izročili uradu za mladino, ki ga je nato dal eni od rejniški družini, deklica pa je na psiholoških preiskavah. Kot tudi pišejo nemški mediji, ni jasno, ali je enajstletnica najmlajša mati v Nemčiji. Do zdaj je bil v medijih znan samo primer deklice, ki je rodila otroka, ko je bila stara 12 let.