Ena varnejših turističnih destinacij zaostruje ukrepe

V Grčiji so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom danes poostrili ukrepe proti covidu-19. Med drugim so v zaprtih javnih prostorih obvezne zaščitne maske, število gostov v barih je omejeno, obiski v bolnišnicah in domovih za starejše so dovoljeni le izjemoma. Kljub temu pa je Grčija danes odprla šest svojih pristanišč za ladje za križarjenje.

Grške oblasti so se za strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa odločile, ker v zadnjem času število novih okužb vztrajno narašča. V sredo jih je bilo potrjenih 57, dan kasneje 65, v petek pa 78, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Tistim, ki omejitev ne bodo spoštovali, grozi denarna kazen 150 evrov. Grški mediji poročajo, da policisti pogosto preverjajo spoštovanje ukrepov v javnem prevozu in gostinskih lokalih.

Odprli šest pristanišč za križarke

Je pa Grčija medtem za ladje za križarjenje prvič v letošnji poletni turistični sezoni odprla pristanišča Pirej, Rodos, Heraklion, Volos, Krf in Katakolon. Prve ladje je sicer po besedah ministra za pomorski promet Gianisa Plakiotakisa pričakovati šele čez tri tedne, poroča STA.

Grčija si prizadeva oživiti turizem, ki ga je pandemija hudo prizadela. Pri tem izpostavlja, da so se doslej uspeli precej izogniti pandemiji. V državi z 10,5 milijona prebivalcev so doslej potrdili 4500 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 206 ljudi.

V Avstriji spet dvomestno število novih okužb

Iz Avstrije so v petek poročali o 175 novih okužbah z novim koronavirusom, kar je najvišje število pozitivnih brisov v 24 urah v zadnjih nekaj tednih. Danes je to število ponovno nekoliko nižje. V zadnjih 24 urah so po navedbah ministrstva za notranje zadeve zabeležili 82 novih okužb, od tega več kot polovico na Dunaju.

Med 82 novimi okužbami z novim koronovirusom jih je bilo 42 zabeleženih na Dunaju, 21 v Spodnji Avstriji in 17 v Zgornji Avstriji. Po tri okužbe so zaznali v Salzburgu in Vorarlbergu ter dve na Koroškem. Na Tirolskem imajo po prečiščenju podatkov 14 primerov manj kot dan prej, poročanje avstrijske tiskovne agencije APA povzema STA.

Okužba tudi v kanclerjevem kabinetu

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so danes potrdili tudi v uradu avstrijskega kanclerja. Gre za enega od strokovnih sodelavcev, ki se je okužil v zasebnem krogu, poroča APA. Avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki se rutinsko večkrat testira na novi koronavirus, z okuženim sicer ne sodeluje neposredno.

Skupno so v Avstriji doslej našteli 21.212 okuženih s covidom-19, 718 oseb je z ali zaradi te bolezni umrlo.

V BiH pol manj novih okužb, največje žarišče ostaja Sarajevo

V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 231 novih okužb z novim koronavirusom, kar je skoraj pol manj kot dan prej, ko so zabeležili rekordnih 434 novih okužb.

V Federaciji BiH so v zadnjih 24 urah po navedbah tamkajšnjega zavoda za javno zdravstvo testirali 444 ljudi, od tega jih je bilo pozitivnih na omenjeni virus 162. V Republiki srbski so testirali 522 vzorcev, pozitivnih je bilo 69.

V tej entiteti so v zadnjih 24 urah zaradi koronavirusne bolezni umrle štiri osebe, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Največje žarišče okužb v BiH ostaja Sarajevo, kjer so od petka potrdili okužbo še pri 58 ljudeh, še tri okužene osebe so umrle. V sarajevski bolnišnici za pljučne bolezni, ki je namenjena izključno obravnavi covida-19, se zdravi 68 ljudi, kar je največ od razglasitve epidemije.

Od pojava novega koronavirusa v BiH v marcu so v tej državi zabeležili več kot 1200 okužb, več kot 340 okuženih je umrlo.

V Srbiji podobno kot dan prej

V Srbiji so v zadnjih 24 urah ugotovili 330 novih primerov okužb s covidom-19, kar je podobno število kot dan prej. Umrlo je še devet ljudi. Po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug so opravili 9109 testov, na respiratorjih je trenutno 159 bolnikov s covidom-19.

Od začetka epidemije v Srbiji so zabeležili skupno 25.882 primerov novega koronavirusa, umrlo je 582 ljudi. Doslej so v tej državi testirali na covid-19 skupno 678.093 ljudi.

V Severni Makedoniji 138 novih okužb

V Severni Makedoniji so v zadnjih 24 urah potrdili 138 novih primerov okužbe, za covidom-19 je umrlo sedem ljudi, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v Skopju. Največ novih okužb so zabeležili v prestolnici.

V Severni Makedoniji so doslej potrdili skupno skoraj 11.000 primerov novega koronavirusa, od tega je skoraj 6700 bolnikov ozdravelo. Za covidom-19 je v tej državi umrlo 493 ljudi.

Črnogorski inštitut za javno zdravje je medtem danes potrdil, da so v zadnjem dnevu v Črni gori ob 539 testiranjih potrdili 86 novih okužb, en človek je umrl. Od začetka pandemije so v tej državi potrdili skupno skoraj 3200 okužb z novim koronavirusom.