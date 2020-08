Epidemija ne pojenja: Hrvati neuradno potrdili skoraj 80 novih okužb

Na Hrvaškem so po podatkih županijskih štabov civilne zaščite v petek potrdili skoraj 80 novih okužb z novim koronavirusom. Neuradni podatki kažejo, da so včeraj zabeležili 78 primerov okužb. Po uradnih podatkih so v četrtek na Hrvaškem zabeležili 67 novih primerov okužb, en bolnik pa je umrl.

Po poročanju hrvaškega spletnega portala Index so v petek največ novih okužb potrdili na območju Zagreba, in sicer skupaj 32. V Istri so potrdili pet novih okužb, na območju Splita deset, na območju Zadra tri, na področju Šibenika in Dubrovnika pa po dve novi okužbi. Na območju Osijeka so zabeležili devet, na področju Vukovarja pa pet novih okužb, poroča Index.

V Avstriji 82 novih okužb

Iz naše severne sosede Avstrije so medtem v petek poročali o 175 novih okužbah z novim koronavirusom, kar je najvišje število pozitivnih brisov v 24 urah v zadnjih nekaj tednih. Danes je to število spet nekoliko nižje. V zadnjih 24 urah so po navedbah ministrstva za notranje zadeve zabeležili 82 novih okužb, od tega več kot polovico na Dunaju.

Med 82 novimi okužbami z novim koronovirusom jih je bilo 42 zabeleženih na Dunaju, 21 v Spodnji Avstriji in 17 v Zgornji Avstriji. Po tri okužbe so zaznali v Salzburgu in Vorarlbergu, dve pa na avstrijskem Koroškem. Na Tirolskem imajo po prečiščenju podatkov 14 primerov manj kot dan prej. Skupaj so v Avstriji do zdaj našteli 21.212 okuženih z novim koronavirusom, umrlo je 718 bolnikov. Trenutno se zaradi okužbe v bolnišnicah zdravi 99 ljudi, od tega jih 19 potrebuje intenzivno zdravljenje, poroča STA.

Na Poljskem že tretji dan zapored rekordno število novih okužb

Na Poljskem pa so v zadnjih 24 urah zabeležili 658 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je že tretji dan zapored nov rekord. V četrtek je število novih primerov okužb v enem dnevu prvič preseglo številko 600, in sicer so zabeležili 615 novih okužb. V petek so potrdili 657 novih okužb.

Do zdaj so na Poljskem skupaj potrdili več kot 46 tisoč okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo 1.721 ljudi. Kljub naraščanju števila okužb se poljska vlada v petek po seji skupine za upravljanje s krizami ni odločila za ponovno poostritev ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Vlada v Varšavi sicer razmišlja o uvedbi obvezne karantene za vse, ki bi se na Poljsko vrnili iz žarišč covid-19 v tujini, ter o ponovni zaostritvi ukrepov na območjih z najvišjim številom okužb. Na Poljskem je še vedno obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu, pa tudi na prostem, kadar ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 metra, poroča STA.