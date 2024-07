Družbeno omrežje X krši pravila evropskega akta o digitalnih storitvah, ocenjuje Evropska komisija. Družbenemu omrežju očitajo zavajanje uporabnikov in netransparentnost glede oglaševanja, prav tako pa je med očitki to, da raziskovalcem ne omogoča dostopa do javnih podatkov, so danes sporočili iz Bruslja. Največji posamični lastnik podjetja Elon Musk pa trdi, da je Bruselj X ponudil nezakonit dogovor, ki so ga zavrnili.

"Evropska komisija je ponudila X nezakonit skrivnosti dogovor. Če bomo cenzurirali objave uporabnikov, ne da bi to komu povedali, nas ne bodo oglobili. Druge platforme so sprejele ponudbo. X je ni," je današnje sporočilo Evropske komisije, da X krši evropska pravila, komentiral največji lastnik spletne platforme Elon Musk. Kako se bo Bruselj odzval na hude obtožbe ameriškega milijarderja, bomo videli v prihodnjih dneh.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.



The other platforms accepted that deal.



𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024

Za kaj pravzaprav gre?

Evropska komisija je v skladu s svojimi pristojnostmi v okviru evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA) decembra lani sprožila pravni postopek proti družbenemu omrežju X, nekoč znanemu pod imenom Twitter.

Komisija je danes seznanila X s svojimi predhodnimi ugotovitvami, da podjetje krši akt na področjih, povezanih s t. i. temnimi vzorci, preglednostjo oglaševanja in dostopom do podatkov za raziskovalce.

Transparentnost

Gre za prvo objavo predhodnih ugotovitev v okviru akta o digitalnih storitvah, je ob tem poudarila izvršna podpredsednica komisije, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager. "V jedru akta je transparentnost in odločeni smo, da zagotovimo, da bodo vse platforme, tudi X, ravnale v skladu z zakonodajo EU," je dejala.

Na komisiji X očitajo, da so modre kljukice, ki so namenjene izkazovanju pristnosti uporabnikov, zasnovane na način, ki ne ustreza praksi v sektorju in zavaja uporabnike.

"Motivirani zlonamerni akterji"

Ker se lahko vsakdo naroči in s tem pridobi status "preverjenega" računa, to negativno vpliva na zmožnost uporabnikov, da sprejemajo svobodne in informirane odločitve glede pristnosti računov in vsebin, s katerimi so v interakciji," so pojasnili na komisiji. Ob tem so poudarili, da obstajajo dokazi o "motiviranih zlonamernih akterjih", ki zlorabljajo ta sistem za zavajanje uporabnikov.

"Nekoč so modre kljukice predstavljale zaupanja vreden vir informacij. V naših predhodnih ugotovitvah zdaj ugotavljamo, da zavajajo uporabnike in kršijo akt o digitalnih storitvah," je poudaril evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

Preglednost pri oglaševanju

X prav tako ne zagotavlja ustrezne preglednosti pri oglaševanju, saj ne zagotavlja zanesljive hrambe oglasov z ustreznim iskalnikom po tej "shrambi". Namesto tega ima vzpostavljene takšne značilnosti in ovire za dostop do te shrambe, zaradi katerih ni primerno pregledna za uporabnike.

"Zlasti zasnova ne omogoča zahtevanega nadzora in raziskovanja nastajajočih tveganj, ki jih prinaša razširjanje oglaševanja na spletu," so poudarili v Bruslju.

X grozi kazen v višini do šest odstotkov njegovih globalnih prihodkov od prodaje

Poleg tega X raziskovalcem ne zagotavlja dostopa do svojih javnih podatkov v skladu s pogoji, določenimi v aktu o digitalnih storitvah. Zlasti so bili kritični, da podjetje raziskovalcem prepoveduje neodvisen dostop do svojih javnih podatkov, na primer s t. i. strganjem (scraping), kot je navedeno v njegovih pogojih uporabe storitev.

X ima zdaj možnost, da se na ugotovitve Bruslja odzove. V primeru dokazanih kršitev upravljalcu omrežja grozi globa v višini do šest odstotkov njegovih globalnih prihodkov od prodaje.

V skladu z evropskim aktom o digitalnih storitvah za 17 zelo velikih spletnih platform, ki imajo v EU več kot 45 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno, veljajo strožja pravila. Med platforme, ki so podvržene okrepljenemu nadzoru Evropske komisije, spada tudi omrežje X.