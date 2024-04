Je Tesla preklicala velik in ključen projekt? Musk: Reuters spet laže!

Neuradne napovedi Reutersa, ki se je skliceval na vire znotraj tovarne in tudi interna sporočila med zaposlenimi, pričakovano odmevajo. Razvoj manjšega električnega avtomobila, ki bi cenovno sodil v rang do 30 tisoč evrov, je za Teslo eden ključnih pri širitvi proizvodne in prodajne kapacitete. Po informacijah Reutersa naj bi pri Tesli preklicali projekt, ki so ga sicer lani celo že uradno napovedali in potrdili s prvimi zasenčenimi skicami. Osredotočili naj bi se raje na tako imenovani robotaksi, torej samovozeče vozilo z iste platforme, ki pa komercialno ne more imeti enakega potenciala kot pravi avtomobil za širše množice.

Foto: Guliverimage

"Reuters spet laže," se je na družbenem omrežju X takoj odzval Elon Musk in zaustavil strmoglavljenje vrednosti delnice Tesle, ki je strmo padala vse od objave Reutersovega poročila. Musk je ob tem potrdil, da bodo 8. avgusta razkrili omenjeni robotaksi. Ali je Musk dejansko negiral Reutersovo najavo, da nove tesle ne bo, je iz Muskovih objav težko natančno sklepati.

Teslini načrti so predvidevali letno proizvodnjo 700 tisoč vozil novega modela, ki bi lahko nosil številko 2. Med potencialnim tovarnami zanj je (bil?) tudi nemški Berlin. Nov model bi prihajal z nove platforme, ki predvidoma ni skupna z modeloma 3 in Y; ključen zanj bi bil tudi dodatno poenostavljen postopek proizvodnje. Z izjemo Muskovih objav se Tesla na navedbe Reutersa ni uradno odzvala.

Začetek leta ni bil navdušujoč

Američani so imeli lani z modelom Y sicer najbolje prodajani posamezni avtomobil na svetu, ki je prevladoval tako v Evropi kot na Kitajskem in v ZDA. Toda model Y čaka prenovo, ki naj je letos ne bi bilo. Prodajni rezultati za prvo četrtletje so bili za Teslo razočaranje, čeprav so z njimi prehiteli kitajski BYD in spet postali najuspešnejši proizvajalec električnih avtomobilov na svetu.

Kakšen bo epilog navedb o ukinitvi programa novega modela, če bo to tega seveda res prišlo in navkljub Muskovim navedbam pri Reutersu vendarle niso lagali, bodo pokazali naslednji meseci. Ne glede na vse bi morala Tesla ta avtomobil letos vsaj pokazati oziroma predstaviti, serijska proizvodnja pa bi se lahko začela kvečjemu prihodnje leto. To bi bilo skladno z napovedbmi tako evropskih kot tudi kitajskih proizvajalcev, ki na trg postopno prinašajo manjše in relativno dostopnejše električne avtomobile. Malčki kot bo renault 5 bodo spodobno opremljeni stali vsaj okrog 30 tisoč evrov, trenutno najcenejša tesla model 3 v Sloveniji stane 42 tisoč evrov.