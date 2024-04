Prodaja Tesle: prehiteli Kitajce, začetek leta pod pričakovanji

Prodajne številke Tesle za prvo četrtletje kažejo na veliko razliko med izdelanimi in dobavljenimi avtomobili, prvič po tretjem četrtletju 2023 so prodali manj kot 400 tisoč vozil. Kljub temu pa so prehiteli kitajski BYD in spet postali najuspešnejši proizvajalec električnih avtomobilov.

Tesla je pred dnevi dosegla proizvodni rekord šest milijonov izdelanih električnih avtomobilov, prodajni rezultat prvega četrtletja pa je bil precej slabši od pričakovanega.

So bile krive težave v tovarni?

Nanj so sicer vplivali objektivni razlogi, kot so nadgradnja tovarne v Berlinu, poznejša sabotaža in prisilna zaustavitev proizvodnje, prav tako tudi geopolitične razmere z logističnimi ladijskimi lininjami v Rdečem morju - toda v oči bode dejstvo, da je Tesla v prvih treh mesecih izdelala 65 tisoč avtomobilov več kot jih je prodala oziroma dostavila naročnikom, tako nizke številke glede dobave so zadnjič dosegli v tretjem četrtletju 2022. Takrat so namreč v enem četrtletju zadnjič kupcem predali manj kot 400 tisoč vozil.

Število dobav letos veliko manjše kot v istem času lani

Američani so v prvem četrtletju 2024 izdelali 433 tisoč avtomobilov in jih naročnikom predali 386 tisoč. Proizvodnja je bila tako primerljiva s tretjim četrtletjem lanskega leta. Rekordno četrtletje ostaja konec lanskega leta, ko so v treh mesecih izdelali 494 tisoč in kupcem predali 484 tisoč vozil.

V primerjavi s prvim četrtletjem lanskega leta so letos izdelali sedem tisoč avtomobilov manj, a jih dobavili kar 52 tisoč manj.