Ekvador stresel močan potres, več mrtvih

Potres z magnitudo 6,8 po Richterjevi lestvici je danes prizadel okolico drugega največjega ekvadorskega mesta. Umrle so najmanj štiri osebe. Zgradbe so poškodovane, prebivalci pa so v paniki odšli na ulice. V zvezni državi El Oro je več ljudi ostalo ujetih pod ruševinami dvonadstropne stavbe.

Potres je prizadel jug Ekvadorja in sever sosednjega Peruja. V Ekvadorju so umrle najmanj štiri osebe, prihajajo pa tudi prva poročila o materialni škodi na stavbah, poroča Reuters. Po podatkih ekvadorskega sekretariata za obvladovanje tveganj se je v mestu Cuenca na vozilo stena zrušila in ubila eno osebo. Trije ljudje so umrli v kraju Machala, od koder poročajo tudi o porušenih zgradbah in izpadu elektrike.

⚡️Destruction in Ecuador after 6.9M earthquake. pic.twitter.com/GQQ20dsjsb — War Monitor (@WarMonitors) March 18, 2023

Ekvador leži na potresnem območju. V potresu na pacifiški obali leta 2016, ki je prizadel precej manj naseljeno območje, je umrlo več kot 600 ljudi.