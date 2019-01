Eifflov stolp zaradi snega zaprt

"Zaradi sneženja sem v tem trenutku zaprt za javnost, razen dostopa do '58 Tour Eiffel' (restavracije v prvi etaži)," je Eifflov stolp zapisali v tvitu.

324 metrov visok simbol Pariza občasno zaprejo zaradi vremenskih nevšečnosti, februarja in marca lani so ga na primer zaprli zaradi poledice, zaradi katere so bili etaže in stopnišča neprehodni.

To so sicer prve snežne padavine v Parizu v tej zimi. Na Montmartru so snežno pošiljko izkoristili deskarji na snegu in se spuščali po strmini ob stopnicah, ki vodijo do slovite bazilike Sacre-Coeur.

Zaradi snega številne prometne težave

Velik del severovzhodne Francije je danes zajelo sneženje, ki se bo nadaljevalo tudi v sredo. V 24 departmajih so razglasili vremensko opozorilo. Vremenoslovci napovedujejo, da bo zapadlo od pet do deset centimetrov snega, na posameznih območjih do 15 centimetrov, poročajo francoski mediji.

Južno od Pariza je bila danes zaradi snega več ur zaprta avtocesta RN118. Lani je na tej cesti ob obilnem sneženju obtičalo skoraj tisoč vozil, zaradi česar je moralo okoli dva tisoč ljudi prenočiti v svojih avtomobilih.

Francoske železnice SNCF so danes opozorile uporabnike na možne zamude hitrih vlakov TGV v tem delu Francije. Parižane pa so opozorili, da lahko nastanejo motnje na nekaterih progah podzemne železnice in avtobusov.