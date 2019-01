Snežilo bo po vseh Sloveniji, zapade lahko do penajst centimetrov snega

Zapadlo naj bi od pet do deset centimetrov novega snega, kljub temu da sledi obdobje suhega vremena, pa bodo temperature povsem zimske, pravijo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Temperature bodo vztrajale okoli ledišča tudi na Obali, zato bo tudi tam predvidoma zapadel kakšen centimeter snega, še dodajajo na Arsu.

V sredo se bo sneženje čez dan umirilo. Občasno bodo snežinke naletavale le še na Notranjskem, ob morju pa bo sneg prešel v dež.

Na Notranjskem in Kočevskem 15 centimetrov snega

Največ padavin bo po napovedi zapadlo na Notranjskem in Kočevskem, kjer bo nova snežna odeja debela okrog 15 centimetrov, v višjih legah pa bo zapadlo do 20 centimetrov snega.

Na agenciji še dodajajo, da bo sneg suh in se bo zato obdržal.

Vreme bo do konca tedna predvidoma suho, od ponedeljka naprej pa so možne nove snežne padavine. Vseskozi bodo sicer prevladovale zimske snežne razmere, saj se bodo temperature vseskozi gibale okoli ali pod lediščem.

Pazljivo na cesti!



Agencija za varnost prometa (AVP) je pred prihajajočo novo pošiljko snega opozorila voznike na varnost na cesti. V zimskih razmerah se namreč podaljša zavorna pot, lahko pride do zanašanja vozila, oteženo je spreminjanje smeri, pod brisalci se pogosto nabira sneg, zaradi česar se poslabša vidljivost iz vozila. Vsi ti dejavniki pa še dodatno povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč, so zapisali na svoji spletni strani.



Dodali so, da je zato pomembno, da vozniki vnaprej predvidijo dejavnike, ki povečujejo tveganje, in se nanje pravočasno in pravilno odzovejo, ob tem pa ne precenjujejo svojih voznih sposobnosti in vožnjo prilagodijo tako razmeram na cesti kot tudi prometu.



Spomnili so še, da je treba v primeru snega ali snežne brozge na cestišču prilagoditi tudi varnostno razdaljo in hitrost. Med vožnjo pa naj se vozniki izogibajo pogostemu prestavljanju prestav ter sunkovitim premikom in naglim spremembam hitrosti.