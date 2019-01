V noči na sredo bo sneg zajel vso državo, pobeli lahko tudi Obalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Temperature pod lediščem ter veter in sneg bodo zaznamovali teden, ki je pred nami. Sneženje bo v noči na torek zajelo celotno državo. Po nižinah bo zapadlo okoli deset centimetrov suhega snega.

Pred nami je pretežno oblačno vreme z nekaj dopoldanskega sonca na zahodu države. Po nekaterih nižinah se bo del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala burja. Temperature bodo čez dan večinoma ostale pod lediščem, ponoči pa se bodo gibale okoli -5 stopinj Celzija.

Ponekod že danes rahlo sneženje

Po napovedih dežurnega prognostika Agencije za okolje Blaža Štera bo na jugovzhodu države že danes začelo rahlo snežiti. Jutri zvečer se bo sneženje okrepilo in se najprej razširilo nad jug in osrednji del države, ponoči pa še nad preostale dele Slovenije. Sneženje lahko v noči na sredo preseneti tudi prebivalce Obale, ki lahko čez dan pričakujejo tudi zmerno do močno burjo.

Ker bodo temperature nad lediščem, je pričakovati suh sneg, snežna odeja se bo zato hitreje debelila. Do srede zvečer lahko po nižinah pričakujemo okoli deset centimetrov snega, na jugovzhodu države in višjih legah pa okoli 20 centimetrov. Do konca tedna bo še rahlo snežilo.