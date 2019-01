Duhovnika razburila kratka krila farank

V cerkvah v Reziji so pred kratkim zakrožili letaki, uperjeni proti nošenju kratkih kril v cerkvi, ki jih je pripravil vikar v eni od cerkva v Reziji. Besede z letakov o "mesu na prepihu" in da cerkev ni plesišče ali budoar, so sprožile kar nekaj polemik.

Tridesetletni vikar Alberto Zanier je zaradi po njegovem mnenju neprimernega načina oblačenja mladih farank pri maši spisal svoj manifest in ga razdeljeval med verniki v Reziji, italijanski dolini v pokrajini Furlanija-Julijska krajina, kjer živijo tudi pripadniki slovenske manjšine. Duhovnik je oblačenje mladih vernic označil za hudo nespoštovanje do ženskega telesa, do drugih ljudi ter do duhovnika.

Krivdo za tako oblačenje je pripisal mamam

Po njegovem zapisu je "razkazovanje mesa na prepihu huda oblika nespoštovanja do vseh v bližini, saj bi to lahko prizadelo njihovo občutljivost ali razburilo njihovo seksualnost".

"Ali smo pozabili, da smo pred božjim služabnikom, poklicanim, da ne le živi v celibatu, ampak da razglaša ter uči katoliško moralo tudi na področju spolnosti," je zapisal don Zanier, ki je krivdo za tako oblačenje pripisal mamam deklet. "Drage mame, ali ne vidite, kakšne hodijo na okoli vaše hčere?" je zapisal.

Njegov zapis je sprožil nemalo polemik. Oglasila so se tudi nekatera od "nagovorjenih" deklet, ki da jih je vikarjev zapis užalil. Odgovarjajo mu, da "so te noge božji dar", poroča časnik Messagero Veneto.