Dramatični prizori: ker se je vrinil v vrsto, ga je napadel z nožem #video

V Angliji so na pomoč poklicali vojsko, ki že prevaža cisterne in oskrbuje bencinske črpalke z gorivom. Ocenjujejo, da bi lahko kriza trajala več kot mesec dni, medtem pa so otroci brez prevozov v šolo, vozila za prevoz organov in krvi pa stojijo, pretrgana je tudi oskrba na domu. Že pred sončnim vzhodom se pred bencinskimi črpalkami vijejo dolge kolone vozil. V boju za gorivo prihaja tudi do izbruhov nasilja, o čemer priča tudi zgornji posnetek iz Londona, na katerem je moški z nožem napadel voznika, ki naj bi se poskušal vriniti v vrsto pred bencinsko črpalko.

Na bencinskih črpalkah v nekaterih delih Anglije je že izbruhnilo nasilje, potem ko so vozniki na točenje goriva v vrsti čakali po več ur. Nekateri so obtožili motoriste, da preskakujejo vrste in si natakajo preveč goriva. Kljub navedbam premierja Borisa Johsona, da se kriza z gorivom umirja, ponekod še vedno zaznavajo porast fizičnega nasilja in grožnje voznikov z noži, poroča Daily Mail.

Na črpalkah zmanjkuje goriva, vpoklicali tudi vojsko

Vpoklicali so že 150 vojakov, ki se bodo v prihodnjih dneh izurili za voznike goriva, saj teh v Angliji močno primanjkuje. Vladna služba je ocenila, da bodo za zdaj ostali med rezervisti, vpoklicali pa jih bodo, če bo to res potrebno.

Stanje naj bi se vseeno izboljševalo, saj je bilo včeraj brez goriva le še 37 odstotkov od 5500 bencinskih servisov. Dan prej je bilo takih od 50 do 90 odstotkov.

V Angliji primanjkuje voznikov cistern, za kar sta delno kriva tudi Brexit in z njim povezana politika. Foto: Reuters

Težave za oskrbnike v medicinski pomoči

Predvsem pa je zelo veliko napetosti v medicinski stroki, saj se lahko zgodi, da bolnik čaka na kri, ki mu jo morajo nujno dostaviti ali pa ga drugače oskrbeti, zdravstveno osebje in prevozniki te pomoči pa se znajdejo v gneči, kjer čakajo na točenje goriva.

Medtem se krepijo pozivi, naj se prioritetni dostop na bencinske servise zagotovi zdravstvenemu osebju, policistom in drugim ključnim delavcem.

Zaradi brexita so mnogi tuji vozniki morali zapustiti Otok, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega. Številni vozniki v Veliki Britaniji so namreč prihajali iz vzhodne Evrope in jim nova migrantska politika ni šla na roko. Številni pa so se v domače države vrnili tudi zaradi zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19.

Pojavljajo se tudi primeri, ko ljudje ne morejo do goriva oziroma je oskrba z gorivom motena, sami pa morajo nujno na obisk k sorodniku ali pa v bolnišnico, kar predstavlja ogromne zaplete za posameznike, pa tudi za tiste, ki službeno pomagajo drugim.

Premier Johnson je poudaril, da gre le za okrevanje po pandemiji, a v izjavi iz Downing Streeta so po pogovoru z delavskimi predstavniki zapisali, da je bilo stanje s prevozniki "popolnoma predvidljivo" in da je za kaos kriv medel odziv vlade. Premier se je dotaknil tudi odziva nekaterih, da bi morala Anglija pripeljati tujo delovno silo. Dejal je, da so to poskušali že zadnjih 20 let, a se je to izkazalo za slabo prakso, saj se tako znižujejo plače, prihaja neusposobljena delovna sila in tako ni dodatne vrednosti v delavcih.

Naslovili vprašanje o nujnih vizah

Vlada je že dalj časa vedela za težave, ki naj bi se pojavile po zapustitvi Evropske unije. Ena izmed teh je vprašanje prevoznikov, je povedal sir Keir Starmer, vodja opozicije v Združenem Kraljestvu. Že dalj časa je velika težava predvsem pri številu prevoznikov, ki jih v Veliki Britaniji kronično primanjkuje. Zato menijo, da bi morali voznikom vize s treh mesecev podaljšali na šest mesecev.

Britanska vlada je napovedala tudi ukrepe za zmanjšanje pomanjkanja voznikov cistern. Med vladnimi ukrepi so začasna ukinitev konkurenčnih pravil v sektorju, izdaja dodatnih 5000 trimesečnih vizumov za tovornjakarje, pospešitev izobraževanja za voznike tovornih vozil in poskus, da na ceste znova privabijo tovornjakarje, ki imajo vse potrebne licence, a trenutno poklica ne opravljajo.