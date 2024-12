V ZDA se je po umoru direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona vnela razprava o delovanju celotnega sistema in v petek je glavni izvršni direktor starševskega podjetja UnitedHealth Group Andrew Witty za New York Times priznal, da sistem ne deluje dobro za ljudi.

Witty je zapisal, da si verjetno nihče na svetu ne bi zamislil takšnega sistema, kot ga imajo v ZDA, pri čemer je imel v mislih to, da je sistem zasnovan na dobičku.

Zdaj bi znižali stroške

Zagotovil je, da je njihovo podjetje pripravljeno sodelovati z vsemi – bolnišnicami, pacienti, farmacevtskimi podjetji, vlado in drugimi, da najdejo način za zagotavljanje kakovostnega zdravljenja z nižjimi stroški.

Jeza ljudstva

Ameriški zdravstveni sistem je za tiste, ki imajo dobro zavarovanje ali veliko denarja, izjemno dober, hiter in učinkovit, za vse preostale pa ne deluje najbolje. Jeza ljudstva je prišla na površje z umorom Thompsona, za katerega je obtožen 26-letni Luigi Mangione.

Ljudske tiralice za direktorje

Po umoru so družbene medije preplavili izrazi podpore kaznivemu dejanju, po mestu New York pa so se razširile tiralice za direktorji zdravstvenih in drugih korporacij.

Najbolje plačani direktor

Wittyjev zapis v New York Timesu je naletel tudi na ostre kritike, saj je bil lani najbolje plačani direktor v zdravstveni industriji ZDA, njegovo podjetje UnitedHealth Group pa je od potrditve zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame pobralo 40 odstotkov dobičkov industrije.

Medicinski morilski aparat

"Morda je rahlo res, da UnitedHealth ni zasnoval ameriškega sistema korporativnega zavarovanja, ki vsako leto ubije več deset tisoč ljudi zaradi zavračanja zdravljenj. Zagotovo pa so ga izpopolnili in ga spremenili v medicinski morilski aparat v industrijskem obsegu," je bil za medij Common Dreams oster izvršni direktor organizacije Social Security Works Alex Lawson.

Komentatorka Natalie Shure je v petek za revijo The Nation zapisala, da se po nepotrebnem zapravlja ogromna količina sredstev in energije, ki se vlaga v ohranjanje obstoječega sistema zdravstvenega zavarovanja.

Brez korporacij bi šlo brez težav

"Vse te korporacije bi lahko jutri odpravili in brez njih zgradili sistem, ki bi deloval bolje, za manj denarja in z manj težavami. Druge države že imajo takšne sisteme," je zapisala Shure, ki se zavzema za splošno javno zdravstvo.

Za izboljšanje sistema so se že v sredo na konferenci, ki jo je organizirala agencija Reuters, zavzemali tudi drugi predstavniki zdravstvene industrije. Glavni zdravstveni uradnik pri Amazonu Vin Gupta je dejal, da je treba sistem izboljšati, saj marsikaj vzbuja ogorčenje, umor pa da seveda ni odgovor.

Pod Trumpom ne bo sprememb

Z republikansko večino v kongresu in republikancem Donaldom Trumpom v Beli hiši vsaj še naslednja štiri leta ni pričakovati sprememb v smeri utrjevanja javnega zdravstva na račun dobičkov korporacij. Trump sicer ne obljublja več, da bo odpravil Obamovo reformo, ki je zagotovila zavarovanje skoraj 20 milijonom Američanom.