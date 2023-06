Dim gozdnih požarov v Kanadi zameglil nebo nad New Yorkom #foto

Zdravstveni delavci so prebivalce opozorili, naj ne telovadijo zunaj in se čim manj izpostavljajo dimu.

Zdravstveni delavci so prebivalce opozorili, naj ne telovadijo zunaj in se čim manj izpostavljajo dimu. Foto: Reuters

Dim več sto gozdnih požarov na vzhodu Kanade se je razširil proti jugu in v megleno kopreno zavil New York, je v torek poročal časnik New York Times. V ameriškem velemestu so izdali opozorilo o slabi kakovosti zraka, enako pa so med drugim storili v zveznih državah Minnesota in Massachusetts ter v kanadskih metropolah Ottawa in Toronto.

Velik del dima prihaja iznad vzhodne kanadske province Quebec, kjer je trenutno okoli 160 gozdnih požarov.

Dim gozdnih požarov je prekril večja mesta v provinci Quebec in sosednjem Ontariu, vključno s Torontom in prestolnico Ottawa. Foto: Reuters

V Torontu in njegovi okolici so kakovost zraka opredelili kot "zelo nevarno".

V New Yorku nezdrava kakovost zraka

Dim se je razširil tudi proti jugu ZDA ter dosegel zvezno državo Connecticut in velemesto New York, kjer so kakovost zraka opredelili kot nezdravo.

Časnik New York Times je v torek pozno zvečer poročal, da je nebo nad New Yorkom prekril dim. Foto: Reuters

Ameriška agencija za varstvo okolja je sicer kakovost zraka kot nezdravo opredelila za večji del severovzhodnega dela ZDA, od Bostona do Pittsburgha in Washingtona. Ob tem je posebej posvarila ljudi, ki že imajo težave z dihali, poroča britanski BBC.

V delih vzhodne Pensilvanije, zvezne države New York in Nove Anglije je indeks kakovosti zraka presegel 200, kar pomeni, da so razmere "zelo nezdrave za vse".

V Kanadi je sezona gozdnih požarov letos bolj aktivna kot običajno. Pristojni so v ponedeljek opozorili, da bo to poletje zaradi napovedanih suhih in vročih razmer morda prineslo največje požare v državi do zdaj. Ti so letos v Kanadi uničili že več kot 3,3 milijona hektarjev površin, kar je 12-krat več od desetletnega povprečja za ta letni čas. Po vsej državi so do zdaj evakuirali že na tisoče ljudi.