Cena delnice družbe Berkshire Hathaway razreda A je bila ob odprtju ponedeljkovega trgovanja na newyorški borzi dobrih 625 tisoč ameriških dolarjev oziroma nekaj manj kot 575 tisoč evrov.

Približno eno uro po začetku trgovanja pa so tako rekoč vse platforme za trgovanje z delnicami (brokerji) pokazale šokanten prizor: delnica BRK.A je izgubila 99,97 odstotka vrednosti in pristala pri vsega 185,10 ameriškega dolarja oziroma pri dobrih 170 evrih.

Podoben padec so zabeležile tudi nekatere druge delnice, na primer $GOLD, delnica rudarskega podjetja Barrick Gold Corporation.

Short list of NYSE stock glitches this morning:



- DFEN - still halted 99% down

- ABT - fixed

- SMR - fixed

- BMO - fixed

- GOLD - fixed

- BRK/A - still halted 99.97% down



Just a few notable of the many halting with reason code M this morning… more info and real time… — Alex Nova (@PdxNova) June 3, 2024

Trgovanje z delnico Berkshire Hathaway razreda A je bilo takoj zaustavljeno. Iz NYSE so približno dvajset minut po globokem padcu vrednosti delnice sporočili, da preiskujejo tehnično napako. Kaj jo je povzročilo, še ni jasno.

Nakupovanje in prodajanje delnic podjetja Berkshire Hathaway razreda B je medtem potekalo nemoteno.

Domnevno sesutje vrednosti delnice, ki je znana po ekskluzivnosti, kar je predvsem posledica njene zelo visoke cene, sicer ni povzročilo večjih premikov na globalnih trgih, kar nakazuje na to, da je v ozadju najverjetneje res tehnična napaka.

Cena delnice Berkshire Hathaway razreda A je tako visoka predvsem zato, ker se legendarni vlagatelj Warren Buffett, ustanovitelj holdinške družbe, nikoli ni odločil za tako imenovani "split" oziroma delitev delnic, kar pomeni povečanje števila delnic v obtoku in seveda ustrezno znižanje cene ene delnice, da tržna kapitalizacija podjetja ostane enaka. Foto: Reuters

Opomba: Tečaj delnice Berkshine Hathaway razreda A se je približno uro in pol po zaustavitvi trgovanja "normaliziral", trenutno pa kotira pri nekaj več kot 633 tisoč ameriških dolarjih, kar je približno odstotek več od cene ob današnjem odprtju newyorške borze.

Poskusili bodo ujeti neverjeten "popust"

Družbena omrežja so medtem preplavili številni nejeverni odzivi in špekulacije uporabnikov, ki so ugibali, kaj bi lahko bilo v ozadju dramatičnega padca cene BRK.A, nekateri so omenjali celo bankrot in scenarije, ki so vključevali jutranji nenaden skok cene priljubljene internetne senzacije iz leta 2021, delnice podjetja GameStop, in napovedovali, da bodo sicer zelo drago delnico Berkshire Hathaway poskusili kupiti po ekstremni znižani ceni.

