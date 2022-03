Danski bojni bataljon z 800 vojaki odhaja v Latvijo

Uradna prošnja Nata je bila pričakovana, potem ko je danska vlada v torek ponudila napotitev dodatnega bataljona na Baltik, če bo zveza to zahtevala. Danska premierka je danes odgovorila, da bodo v Latvijo poslali 800 vojakov.

Napotitev je sicer odvisna še od odobritve danskega parlamenta, vendar obrambno ministrstvo pričakuje, da bo bataljon že maja pripravljen za napotitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Denmark’s commitment to base additional 800 troops in Latvia will significantly reinforce Latvia’s and @NATO Eastern Flank’s defense and is a strong deterrence message to the Kremlin. Thank you Mette Frederiksen @statsmin for Denmark's firm resolve to our common cause!🇱🇻🇩🇰 pic.twitter.com/06XBaHfzYR — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 31, 2022

Danska je omenjeni bataljon postavila v stanje pripravljenosti kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino in ob naraščajočih napetostih med Zahodom in Moskvo, v baltske države in na Poljsko pa je že prej poslala kopenske in zračne okrepitve.

V Litvo so poslali danska bojna letala, v začetku marca pa je Danska poslala 200 vojakov v Estonijo, še dve bojni letali na Poljsko in fregato v vzhodne vode Baltskega morja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.