V Cambridgeu se poslavljajo od Stephena Hawkinga

Znanstvenik, ki je zaslovel s svojimi prispevki na področju kvantne gravitacije ter poljudnoznanstvenimi objavami, je bil znan kot ateist. Kljub temu so njegovi otroci Lucy, Robert in Tim za pogrebno slovesnost izbrali cerkev prestižne univerze v Cambridgeu.

"Naš oče je živel in delal v Cambridgeu več kot 50 let. Bil je nepogrešljiv in zelo priznan del te univerze in tega mesta. Njegovo življenje in delo sta imeli različen pomen za različne ljudi, tako verne kot neverne. Zato bo slovesnost vključujoča in tradicionalna, s čimer bo odražala širino in raznolikost njegovega življenja," so sporočili otroci.

Hawking se je rodil 8. januarja 1942 v Oxfordu, kjer je na tamkajšnji univerzi tudi končal študij fizike. Iz kozmologije je doktoriral na univerzi Cambridge. V svetu je zaslovel s svojimi prispevki na področju kvantne gravitacije, posebno glede črnih lukenj, ter poljudnoznanstvenimi objavami, v katerih je objavljal svoje teorije o vesolju. Njegovo najbolj priljubljeno in prodajano delo je Kratka zgodovina časa iz leta 1988, svetovna uspešnica, s katero je dosegel svetovno slavo.V svojih 20. letih je Hawking zbolel za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), redko neozdravljivo nevrodegenerativno bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, ki nadzirajo hotene gibe.

Položili ga bodo k Isaacu Newtonu

Slovesnost je bila odprta za največ 500 njegovih znancev. Kasneje bo sledil zasebni sprejem na Trinity Collegu, večji dogodek pa je načrtovan 15. junija v Westminstrski opatiji v Londonu, ko bodo njegove posmrtne ostanke položili v grob v bližini poslednjega kraja počitka Isaaca Newtona, prav tako slovitega znanstvenika.

Današnje slovesnosti se udeležeujejo tudi številni znani obrazi, od igralcev do glasbenikov. Merd obredom v cerkvi je Na slovenosti je denimo govoril znan igralec Eddie Redmayne, ki je Hawkinga leta 2014 tudi upodobil na filmskem platnu.