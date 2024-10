Dalmacijo je danes popoldne zajelo močno neurje. V Podgori na Makarski rivieri je voda zalila ulice in vdrla v številne hiše in objekte, poročajo hrvaški mediji. Poplavljenih je na desetine kleti ter gostinskih in trgovskih lokalov.

V nekaj več kot eni uri je v Podgori padla ogromna količina dežja, na terenu so vse razpoložljive gasilske enote, saj so hudourniki poplavili ulice, dvorišča, kleti in sprehajalne poti. Obilne padavine, ki so popoldne padle na gorovje Biokovo, so se v hudournikih stekale po pobočjih proti morju in nosile vse pred seboj, poroča Slobodna Dalmacija.

Podgora danas, 05.10.2024.



Nakon užasnih slika i videa iz Jablanice jučer već danas gledamo to u našim mjestima. pic.twitter.com/HLWpUUKZwy — Mikula Mali (@mikula__mali) October 5, 2024

Po neuradnih informacijah so hudourniki v morje odnesli več avtomobilov. Zemeljski plaz se je sprožil tudi v Gornji Podgori. Uprava za civilno zaščito je sporočila, da je brez elektrike ostalo 3000 uporabnikov na območju vzhodnega dela Podgore do Drvenika.