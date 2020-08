Dačić kritičen do hrvaških Srbov zaradi udeležbe na proslavi v Kninu

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je presodil, da je bila udeležba podpredsednika hrvaške vlade iz vrst srbske manjšine na Hrvaškem Borisa Miloševića na sredini slovesnosti ob 25. obletnici hrvaške operacije Nevihta v Kninu napaka. V političnem vodstvu hrvaških Srbov so ob tem opozorili na napačno politiko Beograda do hrvaških Srbov med vojno na Hrvaškem.

Vodja srbske diplomacije Ivica Dačić je za RTS v sredo zvečer med drugim dejal, da je bila udeležba Borisa Miloševića na slovesnosti poskus rušenja enotnosti Srbov na Hrvaškem, v BiH, Črni gori in Srbiji. Dejal je, da Srbi v preostalih treh državah ne podpirajo te poteze srbske skupnosti na Hrvaškem, poroča STA.

Milošević je bil na parlamentarnih volitvah na Hrvaškem 5. julija izvoljen za poslanca, nato je kot član koalicijske SDSS postal podpredsednik hrvaške vlade, pristojen za družbene dejavnosti ter človekove in manjšinske pravice. V sredo se je kot prvi visoki državni uradnik iz vrst srbske manjšine udeležil hrvaške slovesnosti ob obletnici operacije Nevihta, ki jo v Srbiji doživljajo kot etnično čiščenje Srbov.

Politično vodstvo hrvaških Srbov opozorilo na napake Beograda

Dačiću je v oddaji odgovoril predsednik SDSS in saborski poslanec Milorad Pupovac, ki je poudaril, da obtožbe na račun Miloševića predstavljajo najslabšo srbsko tradicijo. Dačića, ki je veljal za enega od najtesnejših sodelavcev nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, je spomnil, da so odgovorni za srbsko politiko imeli priložnost ustaviti eksodus Srbov iz Hrvaške, če bi sprejeli mednarodne načrte za avtonomijo Srbov na Hrvaškem v 90. letih prejšnjega stoletja.

Hrvaški premier Andrej Plenkovi je v Kninu izrazil prepričanje, da legitimna pravica do obrambe ni opravičilo za zločin. Foto: STA

Pupovac je povedal, da so hrvaški Srbi tudi takrat opozarjali Beograd, da takratna srbska politika ni bila dobra za Srbe na Hrvaškem. Ob tem je poudaril, da je bilo v sredo na slovesnosti v Kninu opaziti odmik od vojne retorike. Presodil je, da je bil to prvi korak k razbremenitvi posledic vojne in dostojanstvenemu bivanju Srbov na Hrvaškem.

Pupovac je bil danes v kraju Uzdolje nedaleč od Knina, kjer je imela srbska skupnost na Hrvaškem spominsko slovesnost za civilne srbske žrtve po Nevihti. Napovedal je, da bodo imeli v prihodnjih dneh podobne spominske slovesnosti tudi v drugih krajih, kjer so bili med Nevihto leta 1995 in po njej ubiti srbski civilisti. Komemoracije v vasi Grubori pri Kninu se bo 24. avgusta po napovedih udeležil tudi podpredsednik hrvaške vlade in minister za veterane Tomo Medved, ki je član vladajoče HDZ.

Plenković: Legitimna pravica do obrambe ni opravičilo za zločin

Hrvaški državni vrh je na sredini proslavi obžaloval tako hrvaške kot tudi srbske žrtve v vojni na Hrvaškem. Hrvaški premier Andrej Plenković je med drugim dejal, da legitimna pravica Hrvaške do obrambe ne more biti opravičilo za zločin ter da je vsak tovrsten zločin grda brazgotina na pravičnem obrazu in obrambnem značaju vojne, ki so jo vodili Hrvati.

Čeprav je bilo v Kninu slišati veliko o miru in spravi med Hrvati in Srbi, se na Hrvaškem nekateri s tem še vedno ne morejo sprijazniti. To med drugim dokazuje pisanje sovražnih grafitov na avtomobil z beograjskimi registrskimi oznakami v Splitu preteklo noč. Policija išče storilca, ki je na avtomobil s črnim razpršilom večkrat napisal Ubij Srba, ZDS (ustaško geslo Za dom spremni) in Prižgi traktor, kar je povezano z odhodom Srbov med Nevihto, ko so Hrvaško večinoma zapustili v traktorskih kolonah, poroča STA.