Na Hrvaškem bo danes potekala osrednja slovesnost ob dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter 25. obletnici vojaške operacije Nevihta. V Kninu se bo zbral celoten hrvaški državni vrh. Zaradi epidemije novega koronavirusa letos sicer pričakujejo manj ljudi kot ob prejšnjih obletnicah.

Na Hrvaškem 5. avgust velja za enega od največjih državnih praznikov, s katerim predvsem slavijo zmago in obujajo spomine na vojaško operacijo Nevihta leta 1995, ko so Hrvati osvobodili veliko večino državnega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski uporniki, poroča STA.

Na kninski trdnjavi bodo letos izvedli samo del tradicionalnega programa

Zaradi ukrepov ob pandemiji covid-19 bo osrednji del proslave v Kninu potekal na mestnem Trgu dr. Anteja Starčevića namesto na tradicionalnem prizorišču na kninski trdnjavi, na kateri bodo izvedli del tradicionalnega programa, ki ga bo mogoče spremljati na videozaslonih v središču mesta.

Položili bodo tudi vence pri spomeniku Nevihti na osrednjem mestnem trgu. Napovedani so tudi nagovori predsednikov sabora, države in vlade, Gordana Jandrokovića, Zorana Milanovića in Andreja Plenkovića, pa tudi upokojenega hrvaškega generala Anteja Gotovine.

Zbrane v Kninu bo po napovedih danes nagovoril tudi upokojeni hrvaški general Ante Gotovina. Foto: Reuters

V delegaciji vlade bo prav tako podpredsednik vlade za družbene dejavnosti ter človekove in manjšinske pravice Boris Milošević. Gre za prvega visokega hrvaškega državnega uradnika, ki se bo udeležil proslave v Kninu kot član Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS) in predstavnik srbske skupnosti na Hrvaškem. Po programu na kninskem trgu bo sledila maša za vse umrle hrvaške vojake v vojni na Hrvaškem.

Na Hrvaškem slavijo dan zmage, v Srbiji se spominjajo trpljenja in pregona

Medtem ko imajo na Hrvaškem Nevihto za ključni dogodek pri vzpostavitvi ustavnopravnega reda na svojem ozemlju, vključno z odpiranjem poti za mirno reintegracijo skrajnjega vzhoda države, v Srbiji v hrvaški vojaški operaciji vidijo največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko naj bi bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 200 tisoč Srbov. V Srbiji 5. avgust tako predstavlja dan spomina na trpljenje in pregon Srbov.

Po hrvaških virih je sicer v času Nevihte državo zapustilo približno 90 tisoč hrvaških Srbov. Enako ocenjuje tudi Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaško naj bi se jih po vojni vrnilo le nekaj deset tisoč, poroča STA.