V ZDA 46 tisoč novih okužb, Trump meni, da se virus umirja

V ZDA so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 46 tisoč novih okužb z novim koronavirusom, 532 ljudi je umrlo za boleznijo covid-19, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa. Ameriški predsednik Donald Trump je presodil, da se virus ponekod na jugu in zahodu ZDA umirja, kar je po njegovem mnenju zelo spodbudno.

Število novih okužb v ZDA je bilo v ponedeljek drugi dan zapored nekoliko nižje, potem ko so prejšnji teden pet dni beležili po več kot 60 tisoč okužb dnevno, piše STA.

Trump je na rednem brifingu za novinarje o koronavirusu v ponedeljek poudaril, da je število okužb v primerjavi s prejšnjim tednom upadlo za skoraj šest odstotkov. "Spodbuden znak, zelo spodbuden," je dejal in dodal, da se virus umirja. Po njegovih besedah oblasti v ZDA tudi pričakujejo, da bo cepivo proti koronavirusni bolezni 19 na voljo "precej pred koncem leta", še poroča STA.

Skupaj so v ZDA, ki jih je pandemija covid-19 najhuje prizadela, do zdaj potrdili več kot 4,7 milijona okuženih z novim koronavirusom, umrlo je več kot 155 tisoč ljudi. Po svetu so do zdaj skupaj potrdili že več kot 18 milijonov okužb, covid-19 pa je zahteval že skoraj 694 tisoč življenj.