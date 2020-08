Velik upad turistov na Hrvaškem: Slovenci med najbolj zvestimi gosti

Na Hrvaškem so julija zabeležili 2,44 milijona turističnih prihodov in 18,6 milijona nočitev, kar je 47 odstotkov prihodov in 39 odstotkov nočitev manj kot julija lani, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti. Slovenski turisti so med najštevilčnejšimi. Ustvarili so 3,44 milijona nočitev, kar je 12 odstotkov manj kot julija lani.

Prejšnji mesec je na Hrvaško prišlo 2,13 milijona tujih turistov, s čimer so dosegli približno polovico obiskov iz lanskega julija. Ustvarili so 15,7 milijona nočitev, kar je 59-odstotna realizacija enakega meseca lanskega leta. Najmanj je upadlo število domačih turistov; teh je bilo približno 325.000, kar je devet odstotkov manj, navaja STA.

Slovenci med najbolj zvestimi gosti

Največ nočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer 4,43 milijona, kar na letni ravni predstavlja 13-odstotni padec. Sledili so turisti iz Slovenije (-12 odstotkov), ki so poleg hrvaških in nemških turistov tudi tisti, katerih število nočitev je najmanj upadlo. Ko gre za nočitve gostov iz drugih držav, so sledili Poljaki z 1,6 milijona nočitev (-21 odstotkov) ter Čehi z 1,42 milijona nočitev (-28 odstotkov), še piše STA.

Največ nočitev na otoku Vir

Največ nočitev so na Hrvaškem imeli julija na otoku Vir (711.000), v Rovinju (619.000), Medulinu (533.000), Novalji na otokih Pag (486.000) in Mali Lošinj (475.000), poroča STA.

Prvega dne avgusta je bilo Hrvaškem 780.000 turistov, med katerimi je bilo 200.000 nemških, 135.000 slovenskih, 130.000 hrvaških, 74.000 poljskih in 46.000 čeških državljanov. Kot so dodali, je bilo v prvih sedmih mesecih na Hrvaškem 4,11 milijona turističnih obiskov in 26,34 milijona nočitev. Gre za približno 45-odstotno realizacijo lanskega obiska, po pisanju STA poroča Večernji list.