Črnogorske oblasti zadržujejo jahto kitajskega milijarderja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pelorus doseže največjo hitrost 19 vozlov, potovalna hitrost pa znaša od 12 do 14 vozlov.

Pelorus doseže največjo hitrost 19 vozlov, potovalna hitrost pa znaša od 12 do 14 vozlov. Foto: Guliverimage/AP

Razkošna 115-metrska superjahta Pelorus v lasti kitajskega milijarderja je obtičala v Črni gori. Ker njen lastnik Samuel Tak Lee ni poravnal vseh finančnih obveznosti do posadke in marine, so ji oblasti prepovedale izplutje.