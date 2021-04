Kitajci stiskajo Črnogorce. Minister priznava: Razmere so dramatične.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub zamudam pri gradnji avtoceste bo plačilo prvega obroka črnogorskega posojila pri kitajski banki Exim zapadlo julija letos. Če jim obroka ne bo uspelo plačati, ima v skladu s pogodbo banka pravico do dostopa do črnogorske zemljišča.

Črna gora je Evropsko unijo prosila za pomoč pri poplačilu milijarde dolarjev dolga, ki so ga za gradnjo avtoceste najeli pri kitajski državni banki Exim, medtem pa kitajsko državno podjetje China Road and Bridge Corporation, ki so mu zaupali izvedbo projekta, za njegovo dokončanje zahteva 75-milijonski aneks.

Gre za prvi poziv katerekoli države zahodnega Balkana Evropski uniji za pomoč pri spopadu s kitajskimi pritiski. Novi črnogorski finančni minister Milojko Spajić, ki je na položaj prišel po zamenjavi oblasti decembra lani, je v pogovoru za Financial Times poudaril, da za Evropsko unijo pomoč pri poplačilu dolga ne bi smela biti nobena težava.

Želijo si nov kredit pri eni od evropskih bank

Neimenovani predstavnik Evropske komisije je dejal, da so Črni gori pripravljeni pomagati, vendar bodo težko našli primeren finančni instrument, da to storijo. Opozoril je, da je omenjeno posojilo glede na velikost črnogorskega gospodarstva popolnoma neproporcionalno in da bo morala Črna gora v zameno za pomoč sprejeti fiskalne reforme.

Za pomoč bodo sicer Črnogorci prosili tudi Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj. Po besedah podpredsednika črnogorske vlade Dritana Abazovića si želijo, da bi lahko najeli nov kredit, s katerim bi poplačali obstoječega.

Montenegro calls for EU help over $1bn Chinese highway loan https://t.co/GPGPO51NAR — FT China (@ftchina) April 11, 2021

Isto podjetje gradi tudi most na Pelješac

Črnogorske oblasti so dogovor o gradnji odseka avtoceste med Podgorico in mestom Kološin, ki je del večjega projekta gradnje avtocestne povezave od mesta Bar na jadranski obali do meje s Srbijo pri kraju Boljari, s Kitajci sklenile leta 2014, ko je državo vodila Demokratska stranka socialistov Mila Đukanovića.

V skladu s pogodbo je 85 odstotkov sredstev oziroma milijardo dolarjev (842 milijonov evrov) za gradnjo avtoceste Črni Gori posodila kitajska državna banka Exim, ostalih 15 odstotkov pa so vzeli iz državnega proračuna. Izvedbo projekta je prevzela kitajska družba China Road and Bridge Corporation, ki gradi tudi most na hrvaški polotok Pelješac.

Gradijo kljub študijam, ki kažejo, da to ni smiselno

Đukanovićeva vlada se je za gradnjo odseka odločila kljub študijam, ki so pokazale, da je gradnja zaradi majhne gostote prometa ekonomsko neupravičena.

Prvih 41 kilometrov avtoceste so Kitajci zgradili, a so jim Črnogorci za to po kilometru plačali kar 20 milijonov dolarjev, s čimer je avtocesta ena najdražjih na svetu, opozarja Spajić. Celoten odsek bi sicer moral biti končan že pred dvema letoma, a je še vedno nedokončan, ker Kitajci zahtevajo 75-milijonski aneks za izgradnjo dodatnih izvozov in komunalne infrastrukture.

Kljub zamudam pri gradnji bo plačilo prvega obroka črnogorskega posojila pri banki Exim zapadlo julija letos. Če jim obroka ne bo uspelo plačati, ima v skladu s pogodbo Kitajska pravico do dostopa do črnogorske zemljišča.

Skupni javni dolg Črne gore, ki ima 622 tisoč prebivalcev, se je konec lanskega leta povzpel na 4,4 milijarde evrov oziroma na 105 odstotkov BDP. Od tega so bili Črnogorci kitajski banki Exim dolžni 842 milijonov evrov oziroma skoraj petino celotnega dolga.

"Situacija je dramatična"

Kitajska sicer preko naložb v infrastrukturo in energetiko pospešeno širi svoj vpliv na zahodnem Balkanu. Preden je Demokratska stranka socialistov decembra lani po 30 letih izgubila oblast, je s kitajsko-črnogorskim konzorcijem podpisala tudi 54 milijonov dolarjev vredno pogodbo o gradnji termoelektrarne. "Glede infrastrukture se zanašamo na Kitajsko. Z geopolitičnega vidika je situacija dramatična," je priznal Spajić.

V zadnjem obdobju je Kitajska močno dejavna tudi na področju tako imenovane cepilne diplomacije, saj je Črni gori podarila 30 tisoč odmerkov cepiva proti koronavirusu, medtem pa jih je Srbiji prodala več milijonov.

"Kitajska je tik pred tem, da pridobi vpliv na politične odločitve in razmerja v nekaterih delih zahodnega Balkana," je februarja letos v svojem poročilu opozoril Evropski svet.