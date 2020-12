Nepopisno veselje: Hrvati predor končali 74 dni predčasno #video

Pred skoraj dvema letoma so začeli dela na mostu za Pelješac, ki velja za enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na Hrvaškem. Včeraj jim je uspel novi veliki podvig, saj so na Pelješcu prebili tunel Debeli breg, dolg 2.467 metrov. Šlo je za eno bolj zapletenih in zahtevnih faz gradnje, a sta se obe strani srečali kar 74 dni pred predvidenim rokom.

Dela na predoru so se začela 7. aprila letos, kljub epidemiji in epidemioloških ukrepih je pri gradnji sodelovalo sto ljudi. V osmih mesecih so izkopali 113.959 kubičnih metrov materiala, v "dirki" z vremenom pa so zmagali izurjeni delavci. Predor je bil grajen po novi avstrijski metodi NATM, zato so uporabili najnovejša inženirska in tehnološka znanja. Poleg glavne cevi so izvrtali tudi servisno cev, kjer je devet prehodov za pešce in dva prehoda za servisna vozila oziroma vozila urgentnih služb.

Včeraj so uspešno prebili še zadnjo steno in v celoti povezali predor Debeli breg, ki v dolžino meri 2.467 metrov. Foto: Hrvatske ceste Sledi še nadgradnja cest na Pelješcu

Vrednost infrastrukturnega projekta, pri katerem poleg družbe Hrvatske ceste sodeluje tudi kitajsko podjetje China Road and Bridge Corporation ter Strabag, znaša 420 milijonov evrov, soavtor mostu pa je tudi slovenski projektant Marjan Pipenbaher. Most bo dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov. Na njem bodo štirje prometni pasovi.

''Za naše podjetje Hrvaške ceste je to pomemben projekt in eden pomembnejših dogodkov ter zmag v tekmi s časom, ki jo vsak dan bijemo skupaj z izvajalci in nadzorom. Pogosto govorimo o Pelješkem mostu, zato se občani morda ne zavedajo, kako zahteven je ta del gradnje čez polotok. Današnji predor je peti najdaljši predor na Hrvaškem. Kljub vsem izzivom, od javnega razpisa do znanih zapletov s pandemijo, smo na poti, da minimaliziramo odstopanje v rokih med dokončanjem mostu in tem odsekom. Čestitke vsem, in verjamem, da bomo nadaljevali s tem tempom, kajti prava luč na koncu predora bo šele, ko bo ta izjemno zahtevni in pomembni odsek končan,'' je dejal predsednik uprave Hrvatskih cest Josip Škorić.

Gradnji mostu bosta sledili še gradnja in posodobitev več kot 33 kilometrov cest na polotoku Pelješac, vključno s še nekaterimi mostovi in predori ter obvoznico pri Stonu, ki leži na stiku polotoka s celino. Ob predoru Debeli breg so že začeli delo na 499-metrskem predoru Kamenica, 156-metrskem viaduktu Doli, 488-metrskem mostu Dumanja Jaruga I in 80-metrskem mostu Dumanja Jaruga II.

Končna podoba mosta na Pelješcu. Foto: Pipenbaher Consulting