Most na Pelješac pol leta po začetku gradnje pokukal iz morja #foto #video

Pol leta po začetku gradnje je most na Pelješac, ki velja za enega od najpomembnejših infrastrukturnih projektov na Hrvaškem, pokukal iz morja. Potem ko so delavci pod gladino Jadranskega morja maja postavili 148 stalnih in dva testna pilota, so delavci nanje začeli postavljati nosilne plošče. Gre za prve dele novega mostu, ki so vidni nad morsko gladino.

Vrednost infrastrukturnega projekta, pri katerem poleg družbe Hrvatske ceste sodeluje tudi kitajsko podjetje China Road and Bridge Corporation, znaša 420 milijonov evrov, soavtor mostu pa je tudi slovenski projektant Marjan Pipenbaher. Most bo dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov. Na njem bodo štirje prometni pasovi.

Po poročanju Večernjega lista je most iz morja pogledal manj kot pol leta po začetku gradnje oziroma manj kot leto dni po tem, ko so k projektu pristopili Kitajci.

Gradnja mostu poteka s polno paro

Gradnja mostu, ki bo povezal jug Hrvaške, poteka s polno paro. Foto: Hrvatske ceste Gradnja mostu, ki bo povezal jug Hrvaške, po poročanju prej omenjenega hrvaškega časnika poteka s polno paro. Pri gradnji trenutno sodeluje 21 plovil, med drugim trajekti, plavajoči žerjavi in vlačilci za prevoz konstrukcijskih elementov.

Največji žerjav za zabijanje pilotov na svetu Šung Čeng 1 je Malostronski zaliv, kjer bo zrasel most, zapustil že pred mesecem dni in pol. Del omenjenih plošč, ki so vidne na zgornjih fotografijah, leži nad morjem, del pa neposredno pod morsko gladino.

Omenjene plošče povezujejo pilote tako, da omogočajo, da se obremenitev z dna pomola enakomerno razporedi na vse pilote, hkrati pa služijo tudi kot zaščita pred potencialnim trkom ladij.

Dela bodo končana v manj kot dveh letih

Delavce v naslednjih fazah gradnje med drugim čaka montiranje armature, sledilo bo betoniranje konstrukcije, nato pa postavljanje stebrov. Dela bodo končana predvidoma v manj kot dveh letih. Na gradbišču trenutno dela 385 delavcev, od tega 44 Hrvatov in 341 Kitajcev. Hrvaški delavci so pripadniki tehničnega osebja, medtem ko je velika večina kitajskih delavcev del pomožnega osebja.

Večina delavcev, ki sodeluje pri gradnji, prihaja iz Kitajske. Foto: Hrvatske ceste

Predsednik uprave družbe Hrvatske ceste Josip Škorić je pred podpisom pogodbe s Kitajci dejal, da je gradnja mostu in pristopnih cest najzahtevnejši del projekta cestne povezave z jugom Hrvaške. Gradnji mostu bosta sledili še gradnja in posodobitev več kot 33 kilometrov cest na polotoku Pelješac, vključno s še nekaterimi mostovi in predori ter obvoznico pri Stonu, ki leži na stiku polotoka s celino.