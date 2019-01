Začetek gradnje "slovenskega" mostu na Pelješac #video

Jutri se bo na gradbišču prihodnjega mostu na hrvaški Pelješac začelo testno obdobje zabijanja nosilnih pilotov v morsko dno. Most bo dolg dva kilometra in pol, njegov glavni inženirski snovalec pa je danes Slovenec Marjan Pipenbaher.

Na gradbišče mostu na hrvaški Pelješac je s Kitajske že priplula potrebna oprema za začetek velikega gradbenega projekta. Nared so veliko dvigalo in testna nosilna pilota, porušili so tudi ostanke nekdanjega projekta gradnje tega mostu. Ta bo bistveno skrajšal vožnjo na polotok. Most bo dolg dva kilometra in pol, stal bo do 60 metrov nad morjem. Piloni mostu bodo segali še 40 metrov višje.

Za mostom slovenski projektant

Kot smo že poročali je inženirsko delo projektiranja mostu delo Slovenca Marjana Pipenbaherja iz Maribora. Načrte je naredil z danes že pokojnim hrvaškim kolegom Juretom Radićem, inženirjem gradbeništva in profesorjem zagrebške fakultete za gradbeništvo. Pibenbaher ima veliko izkušenj s projektiranji mostov, saj se je med drugim z Janezom Koželjem podpisal tudi pod viadukt na Črnem Kalu.

Pibenbaher je most že označil za enega svojih največjih projektov. Izziv je bil umeščanje tako velikega objekta v naravno okolje, istočasno bo moral biti most kos tudi seizmičnim aktivnostim na tem področju in močnim vetrovom.

Video - Priprave na začetek gradnje mostu

Več kot 120 metrov dolge nosilne jeklene pilote so pripeljali s Kitajske

Ladje kitajskega konzorcija CRBC bodo proti Hrvaški pripeljale že zdelane nosilne pilote različnih dolžin. Testni piloti so na primer dolgi 127 metrov in imajo premer dva metra, je poročal hrvaški časnik Jutarnji list. Sprva so jih nameravali sestaviti šele na Hrvaškem, a gradbinci jih bodo s Kitajske pripeljali že sestavljene v en kos. Skupaj jih bodo za most potrebovali okrog 130.

Jutri bodo začeli s testnimi zabijanji pilotov, s čimer bodo preverili vso potrebno opremo in postopke. Če bodo testiranja zadovoljiva, bodo nato z deli na pravih pilotih začeli v sredini zaliva.

Projekti prihodnjega mostu:

Foto: printscreen

Foto: Pipenbaher Consulting

Foto: Pipenbaher Consulting