Čistilka v Splitu fizično obračunala z britansko turistko #foto

British woman on holiday at Croatia hostel is beaten with a metal pole after refusing to pay more money

Spor in obračun sta se zgodila, ko je 26-letna študentka gledališke igre Laura Denmar v družbi 39-letnega partnerja Jeremyja 31. julija zapuščala hostel v središču Splita. Do nje je takrat pristopila 18-letna čistilka in ji dejala, da morata s fantom pred odhodom iz namestitve poravnati še manjši znesek denarja.

Čistilka britansko turistko napadla s kovinsko palico

Denmarjeva je plačilo dodatnega denarja zavrnila. Osemnajstletna čistilka je paru nato zagrozila, da bo poklicala policijo. "Ker sva vedela, da lastnik sobe oddaja nezakonito, sem ji odvrnila, naj pokliče policijo. Vendar pa je ženska namesto tega poklicala neznanega moškega," je za britanski tabloid Daily Mail povedala 26-letna britanska študentka.

S partnerjem sta se nato odločila, da bosta čim prej zapustila namestitev, vendar pa ju je čistilka zaklenila v namestitev. Vrnila se je v družbi dveh moških, ki sta s pestmi napadla Jeremyja, sama pa se je nato s kovinsko palico spravila na študentko. Zaradi ran na glavi, zloma roke in številnih podplutb je morala britanska turistka po incidentu poiskati zdravniško pomoč v splitski bolnišnici.

Medtem ko je čistila kopalnico, si je Britanka lase umivala kar v kuhinjskem koritu

Britanski par je dogodek prijavil policiji. Možje v modrem so na kraju dogodka ugotovili, da je Denmarjevo napadla 18-letna Vesna O. Po poročanju Slobodne Dalmacije je omenjena čistilka dekle najemnika stanovanja, ki je sobe v objektu oddajal na nezakonit način oziroma na črno.

Kot so ugotovili policisti, je čistilka britansko državljanko napadla potem, ko je ta izrazila nezadovoljstvo z namestitvijo. Čistilka naj bi policistom dejala, da je hotela doseči, da par čim prej zapusti stanovanje. Ker sta Britanca zamujala z odhodom, jima je zagrozila s plačilom dodatnega denarja. Ko se je lotila čiščenja kopalnice, naj bi si namreč Denmarjeva lase umivala kar v kuhinjskem koritu.

Splitski policisti so po koncu preiskave zaradi fizičnega napada zoper 18-letnico vložili obtožni predlog. Hkrati so policisti v družbi uslužbencev carinskega urada odredili nadzor nad objektom, v katerem naj bi najemnik opravljal nezakonito dejavnost. Ker so se nepravilnosti izkazale za resnične, so najemniku stanovanja prepovedali nadaljnje poslovanje.

Za sobo v hotelu se nista odločila zaradi visokih cen

Po poročanju Slobodne Dalmacije namreč ni šlo za klasičen hostel, ampak za stanovanje, v katerem je bilo v sobah nameščenih okoli 30 postelj, gostom pa je bila na voljo samo ena kopalnica. Kot poudarjajo na hrvaški policiji, naj bo omenjeni neljubi dogodek služi opozorilo vsem turistom, ki se odločijo za oddih na Hrvaškem.

Denmarjeva in njen spremljevalec sta za nezakonito sobo v središču Splita odštela 67 evrov na noč. Za omenjeno namestitev naj bi se odločila zaradi visokih cen, ki jih gostom zaračunavajo hrvaški hotelirji na vrhuncu turistične sezone.