Ciklon v Mozambiku: Evakuirali 30 tisoč ljudi #video

Mozambik je nekaj tednov po uničujočem ciklonu Idai dosegel ciklon Kenneth, ki bi lahko povzročil poplave in zemeljske plazove. Kenneth je pred tem prizadel otoško državo Komori, kjer je po prvih podatkih zahteval tri smrtne žrtve, najmanj 20 ljudi je poškodovanih. Povzročil je tudi poplave in precejšnjo škodo na zgradbah.

Novi ciklon je najprej dosegel pokrajino Cabo Delgado na severu Mozambika. Evakuirali so najmanj 30 tisoč ljudi s še posebej ogroženih območij. Odpovedali so polete, šole so zaprte.

Oblasti v Mozambiku zaradi novega ciklona v prihodnjih dneh pričakujejo obilno deževje, poplave in zemeljske plazove. Urad Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) je posvaril, da bi Kenneth lahko imel katastrofalne posledice.

Že sredi marca je to afriško državo opustošil ciklon Idai, ki je prizadel najmanj 1,8 milijona ljudi. Okoli 600 ljudi je umrlo, več sto tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. Vlada Mozambika je zaradi naravne katastrofe zaprosila za mednarodno humanitarno pomoč. Ciklon Idai je sicer prizadel tudi sosednji državi Zimbabve in Malavi.