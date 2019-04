Filipine spet stresel močnejši potres

Fotografije na družbenih omrežjih kažejo razpokane ceste, razpadajoče cerkvene stene in razbita stekla. Direktor filipinskega inštituta za vulkanologijo in seizmologijo Renato Solidum je dejal, da potresa nista povezana in da ni nevarnosti pred cunamijem. Do danes so sicer zabeležili več kot 400 popotresnih sunkov.

Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 16

Žarišče današnjega potresa je bilo v mestu San Julian v provinci Vzhodni Samar, ki leži 571 kilometrov jugovzhodno od Manile. Potres so najbolj čutili prebivalci v bližnjih mestih Tacloban in Catbalogan. Največ žrtev ponedeljkovega potresa so medtem zabeležili v provinci Pampanga severno od Manile.

Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa je naraslo na 16. Foto: Reuters

Število žrtev se lahko še poveča, saj ekipe še ocenjujejo škodo v podeželskih delih države, ki so ostali brez elektrike in telefonskih povezav. Seizmologi so ponedeljkov potres sprva ocenili na magnitudo 6,3, a so jo kasneje znižali na 6,1.

Reševalci med ruševinami poskušajo najti preživele

Reševalci medtem še vedno poskušajo najti preživele pod ruševinami štirinadstropne trgovinske stavbe. Pogrešanih naj bi bilo 24 ljudi. Še vedno je zaprto tudi tamkajšnje letališče, kjer uradniki ocenjujejo škodo na zgradbah. Na letališču je obtičalo na tisoče ljudi.

Reševalci med ruševinami poskušajo najti preživele. Foto: Reuters

Filipini ležijo na območju tako imenovanega tihomorskega ognjenega obroča, kjer so izbruhi vulkanov in potresi pogosti. Zadnji močan potres je državo prizadel leta 2013, ko je v tresenju tal z magnitudo 7,1 na otokih v osrednjem delu Filipinov umrlo več kot 220 ljudi, številne zgodovinske zgradbe pa so se porušile.