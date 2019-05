Chelsea Manning po dveh mesecih izpuščena iz zapora

Chelsea Manning, takrat še kot Bradley Manning, je leta 2010 Wikileaksu predala kup zaupnih dokumentov ZDA o vojnah v Iraku in Afganistanu, zaradi česar so jo aretirali. Leta 2013 je bila obsojena na 35 let zapora, vendar je bila leta 2017 izpuščena.

Obama jo je pomilostil

Zvezno tožilstvo v Alexandrii preiskuje Wikileaks in njegovega ustanovitelja Juliana Assangea zaradi objav zaupnih dokumentov in si je zaželelo še pričanja Chelsea Manning. Ta je zavrnila odgovore na vprašanja velike porote z besedami, da je že vse povedala na vojaškem sodišču, kjer je bila obsojena na 35 let zaporne kazni. Odsedela jih je le sedem, saj se je takratni predsednik Barack Obama odločil, da ji ob svojem slovesu s položaja kazen spremeni v to, kar je že odslužila.

Ker ni želela pričati, je morala v zapor za dva meseca

Sodnik jo je marca zaradi nespoštovanja sodišča poslal v zapor, kjer naj bi ostala, dokler si ne premisli oziroma dokler se preiskava ne konča, kar bi lahko trajalo v nedogled.

Kmalu znova v zapor?

Iz podporne organizacije Sparrow Project so v četrtek sporočili, da je bila Chelsea Manning iz zapora izpuščena po 62 dneh, ko se je iztekel mandat velike porote. "Na žalost je Chelsea še pred izpustitvijo dobila nov sodni poziv. To pomeni, da bo morala v četrtek, 16. maja, pred drugo veliko poroto," je Sparrow Project povzel njeno odvetniško ekipo. Zato je verjetno, da bo morala znova v zapor zaradi nespoštovanja sodišča, morda že prihodnji četrtek, je sporočila odvetniška ekipa, ki je napovedala, da Chelsea Manning še naprej ne bo odgovarjala na vprašanja.