Slavoj Žižek: Assange se bori za vas

Na zaprtje Juliana Assangea v zapor Belmarsh v Londonu, ki velja za "britanski Guantanamo", se je v spletni videoizjavi odzval tudi Slavoj Žižek. Filozof pravi, da je "naša sveta dolžnost in ključno, da se, ne glede na to, ali smo levičarji, desničarji ali karkoli že, temveč če nam je mar za svobodo medijev in svobodo informacij, zanj mobilizirano." Ne gre zanj osebno, temveč za to, za kar se zavzema in predstavlja.

Njegovo zaprtje in obsodba sta jasen signal, da je poleg ekologije in beguncev ena ključnih vojn sodobnega časa tudi vojna za digitalni nadzor, svobodo interneta in informacij, je tudi mogoče povzeti filozofove besede.

Slavoj Žižek on Julian Assange and why you should care | DiEM25 Here's Slavoj Žižek, philosopher and Diem25.official Advisory Panel member, on Julian Assange and why you should care. A must watch! Sign the petition against Assange's extradition to the US 👉 i.diem25.org/petitions/1 #FreeAssange Posted by Diem25.official on Tuesday, 7 May 2019

Uveljavlja se nova policijska država

"Kaj se dogaja? Sploh si ne predstavljamo, koliko smo že nadzirani. Uveljavlja se nova policijska država in tragedija je, da smo nadzirani, ne da bi to sploh vedeli, in da se ob tem počutimo svobodne. Ne gre za stari totalitarizem, kjer pogleduješ nazaj, ali je za tabo policija. Počutimo se svobodne, a nadzirani smo še bolj kot pod stalinizmom. Wikileaks pa to predstavlja," v svojem pozivu Slavoj Žižek tudi podčrtuje resno problematiko današnjega časa.

Ob tem pa vse poziva, da naj morda tudi pozabimo na Assanegea, ki je človek kot vsak od nas in reče kdaj kaj nerodnega ... A v mislih naj imamo, za kaj zavzema. Gre za usodo našega javnega prostora in vprašanje, ali bo ta manipuliran in nadziran. Za vprašanje svobode vseh nas gre, je jasen poziv Slavoja Žižka k mobilizaciji. "Assange vas potrebuje, a na globlji ravni vi potrebujete njega. Bojuje se za vas."

