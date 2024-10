Assange v prvem nastopu po izpustitvi iz zapora: Kriv sem bil novinarstva

Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange je danes prvič po izpustitvi iz zapora junija letos nastopil v javnosti. Kot je dejal pred odborom za človekove pravice Sveta Evrope v Strasbourgu, je spet na prostosti le zato, ker je priznal krivdo za opravljanje novinarskega dela. To je po njegovih besedah eden od stebrov svobodne družbe.

"Danes nisem svoboden, ker je sistem deloval. Danes sem po letih zapora svoboden, ker sem priznal krivdo za novinarstvo," je v nagovoru dejal Assange. "Novinarstvo ni zločin, je steber svobodne in informirane družbe," je zatrdil.

Kot je dodal, je na koncu izbral svobodo namesto pravice, ki da je ne bi mogel doseči. Obenem mu je to onemogočeno tudi zdaj, saj se je v svojem priznanju krivde na vztrajanje ZDA med drugim odpovedal pritožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice, je dejal. Foto: Reuters

"Temeljno vprašanje je enostavno. Novinarjev ne bi smeli preganjati zaradi opravljanja njihovega dela," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Assange, ki je v Strasbourg pripotoval iz rodne Avstralije, nastopil pa je v spremstvu žene Stelle.

Foto: Reuters

Nastopil je kot priča pred odborom za pravne zadeve in človekove pravice Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki preiskuje njegov primer. V poročilu, ki se osredotoča na posledice njegovega pridržanja in njegove širše učinke na človekove pravice, zlasti svobodo novinarstva, so ga med drugim označili za političnega zapornika.

Gre za njegove prve izjave v javnosti, odkar so ga konec junija letos izpustili iz zapora. V skladu z dogovorom z ameriškimi pravosodnimi organi je namreč priznal krivdo v eni točki obtožnice, povezani z zakonom o vohunjenju.

Foto: Reuters

Zadnja leta se je med bivanjem v zaporu na obrobju Londona boril proti izročitvi. Pred tem je še sedem let preživel v izgnanstvu na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, dokler mu niso odvzeli azila in ga aprila 2019 zaprli.

Foto: Reuters