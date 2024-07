Cerar: Bidnova poteza prava, a prepozna

Bidnov izstop iz predsedniške kampanje je Božo Cerar označil za dejanje, ki v nekem smislu zasluži pohvalo. "Zelo težko je, ko se nekdo odpoveduje oblasti, in če to naredi, resda pod raznoraznimi pritiski, pa vendarle prostovoljno, je to treba ceniti," je pojasnil. Bi pa moral to potezo potegniti že pred tedni, morda celo meseci, je ocenil.

Povedal je še, da verjame, da bo na volitvah zmagal Trump. Močno dvomi, da je še dovolj časa, da bi demokrati ublažili poraz in da bi mogoče presenetili ter zadržali predsedniški položaj oz. bi si ponovno pridobili predstavniški dom kongresa. "Ali so demokrati sposobni urediti svoje vrste in potem nekako ustrezno parirati Trumpu novembra, bo pač pokazal čas." Nekdanji diplomat in pravnik Božo Cerar verjame, da bo na volitvah zmagal Donald Trump. Foto: STA

S časom se bo tudi pokazalo, ali bo podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki jo je Biden že podprl, res kandidatka stranke na predsedniških volitvah, meni Cerar. "Dejstvo pač je, da se kot podpredsednica po mojem mnenju ni ravno izkazala v tem smislu, da bi lahko rekel, da je nesporna naslednica Bidna," je dejal. Pojasnil je, da jo povezujejo z nekaj projekti v zvezi z imigracijsko politiko in kriminalom, kar je njena šibka točka, na katero bo igral Trump.

Po drugi strani ima pa Harrisova po Cerarjevi oceni tudi nekaj prednosti pred drugimi potencialnimi kandidati v stranki. "Najbrž bo igrala na karto splava, ker se je v tem smislu že dokazovala in ker je to šibka točka republikancev," je dejal.

"Dejstvo je, da jo bo zelo težko izločiti takoj, ne vem, kaj se bo dogajalo na konvenciji ali pa pred konvencijo, ker je ne samo izvoljena podpredsednica, ampak je tudi ženska in temnopolta," je menil. Omenil je še, da Harrisova lahko uporabi denar, ki ga je z Bidnom zbrala za predsedniško kampanjo, medtem ko morebitni drugi kandidati ne morejo dostopati do teh sredstev.

Cerar: S Trumpovo zmago ne bo konca sveta

Ocenil je še, da Biden kljub šibkim točkam na področju migracijske politike in kriminala ni bil slab predsednik. Med njegovimi uspehi je med drugim izpostavil obnovo ameriškega gospodarstva po pandemiji covid-19 in normalizacijo odnosov z evropskimi in azijskimi zavezniki po Trumpovem mandatu.

Po Cerarjevem mnenju ZDA po Bidnu ne bodo imele predsednika s takšnim posluhom za Evropo, za odnose z Evropo in evropsko varnost. "Evropa bo zato morala tukaj še ustrezno strniti vrste oziroma se ustrezno zorganizirati, kar pa ne bo lahko," je dejal.

V primeru Trumpove zmage se namreč napoveduje izolacionistična, protekcionistična, nacionalistična ameriška politika. "S Trumpovo zmago ne bo konec sveta, po drugi strani pa bodo vsekakor novi časi tudi za Evropo in bojim se, da kljub Trumpovi napovedi, da bo končal vojno v Ukrajini, pred Evropo v prihodnjem letu ali letih najbrž ne bo stabilnih časov," je pesimističen.