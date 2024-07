Več svetovnih voditeljev se je poklonilo predsedniku ZDA Joeju Bidnu, ki je v nedeljo sporočil, da odstopa od predsedniške kampanje in se ne bo potegoval za ponovno izvolitev. Večinoma so izrazili spoštovanje do njegove odločitve, nekateri so ob tem izpostavili njegove politične dosežke in kariero ali se mu zahvalili za izkazano podporo.

Med prvimi, ki so se odzvali, je bil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bidnu se je zahvalil za drzne korake v podporo njegovi državi in izrazil spoštovanje do težke odločitve predsednika ZDA, da konča kampanjo za ponovno izvolitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Našo državo je podprl med najbolj dramatičnim trenutkom v zgodovini in nas podpiral ves čas trajanja te grozljive vojne," je dodal ukrajinski voditelj.

Bidnu se je poklonil tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki je predsednika ZDA označil za svojega prijatelja. "Joe Biden je veliko dosegel za svojo državo, Evropo in svet. Njegova odločitev, da ne bo ponovno kandidiral, si zasluži spoštovanje," je dejal.

Britanski premier Keir Starmer prav tako spoštuje Bidnovo odločitev o odstopu od kampanje. "Vem, da se je tako kot velikokrat v svoji izjemni karieri odločil na podlagi tega, kar je po njegovem mnenju najboljše za Američane," je dodal.

Na odločitev predsednika ZDA so se odzvali tudi drugod po svetu. Japonski premier Fumio Kishida je ocenil, da je Biden sprejel najboljšo možno politično odločitev v tem trenutku, ob tem pa izpostavil pomen japonsko-ameriškega zavezništva za diplomacijo in varnost Japonske.

Avstralski premier Anthony Albanese je prav tako poudaril moč ameriško-avstralskega zavezništva in se Bidnu zahvalil za njegovo vodenje. Kanadski premier Justin Trudeau pa se mu je zahvalil za vse, kar je storil v času svojega mandata, in dodal, da je pravi domoljub, partner in prijatelj Kanadčanov.

Moskva: Marsikaj se lahko spremeni

V Moskvi so medtem sporočili le, da bodo pozorno spremljali razvoj dogodkov v ZDA. "Do volitev so še štirje meseci. To je dolga doba, v kateri se lahko marsikaj spremeni," je ob tem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.