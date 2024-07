Joe Biden se umika iz predsedniške tekme

Svojo odločitev je napovedal v obsežnem zapisu, ki ga je objavil na družbenem omrežju X. V zapisu je poudaril, da mu je bilo v največjo čast v življenju opravljati funkcijo predsednika ZDA.

Dodal je, da bo narod nagovoril prihodnji teden in se zahvalil podpredsednici Kamali Harris, ki je bila, kot je poudaril, "izjemna partnerica". Harrisovo je ob tem podprl kot novo predsedniško kandidatko demokratov. "Demokrati, čas je, da stopimo skupaj, in premagamo Trumpa. Naredimo to," je zapisal.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV