Vodja demokratske večine v zveznem senatu Chuck Schumer je odločitev predsednika ZDA Joeja Bidna, da odstopi od predsedniške kampanje, označil za dejanje resničnega domoljuba in ga pohvalil, da je dal interese stranke in države na prvo mesto, poroča CNN. Podobno so se odzvali drugi ugledni demokrati.

"Joe Biden ni le velik predsednik in velik senator, ampak tudi izjemen človek. Njegova odločitev ni bila lahka, ampak je ponovno dal na prvo mesto državo, svojo stranko in našo prihodnost," je sporočil Chuck Schumer, ki je bil med demokratskimi voditelji, ki so Bidna v zadnjih dneh prepričevali v odstop.

"Biden eden najbolj nesebičnih predsednikov"

Predsednik nacionalnega odbora demokratske stranke Jamie Harrison je sporočil, da je Biden veliki vodja, dober in dostojen človek, ki je veliko storil za državo in ljudi.

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer, ki se omenja kot možna naslednica Bidna za kandidaturo demokratske stranke, je sporočila, da bo njena vloga v letošnjih volitvah ostala enaka. "Naredila bom vse, kar lahko, da izvolimo demokrata in ustavimo Trumpa," je zapisala na omrežju X.

Vodja poslanske skupine v ameriškem senatu Dick Durbin iz Illinoisa je sporočil, da se mora stranka sedaj poenotiti za kandidatom, ki lahko premaga Trumpa, guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki je prav tako v igri za morebiten prevzem Bidnove kandidature, pa je sporočil, da se bo Biden zapisal v zgodovino kot eden najbolj nesebičnih predsednikov.

Republikanci dvomijo v Bidnove sposobnosti

Odzivi republikancev, ki so računali, da se bo njihov kandidat Donald Trump pomeril z vse bolj pešajočim Bidnom, so se odzvali drugače.

"Naš predsednik je onesposobljen. Demokrati so to vedeli in so lagali Američanom. Volivci jim tega ne bodo oprostili," je sporočil kongresnik Richard Hudson in izrazil dvom v Bidnove sposobnosti, da nadaljuje z delom na položaju predsednika ZDA do konca mandata.