Biden se z družino pogovarja o odstopu, šefica njegove kampanje to zanika

Televizija NBC je danes na podlagi neimenovanih virov poročala, da se je predsednik ZDA Joe Biden začel pogovarjati s člani družine o najprimernejšem trenutku za objavo odločitve o odstopu od predsedniške kampanje. Šefica njegove kampanje pa je nemudoma zanikala poročila in vztrajala, da Biden ostaja v tekmi.

Pritisk na Bidna, naj se umakne, se je povečal po njegovem katastrofalnem nastopu na televizijskem soočenju z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom konec junija. Biden je kazal več kot svojih 81 let, ko je izgubljal tok misli, dajal zmedene odgovore in zamudil številne priložnosti za jasno zavrnitev Trumpovih izjav.

Od takrat naprej se je s pogostejšimi javnimi nastopi trudil, da odpravi dvome v svoje telesne in umske sposobnosti za uspešno nadaljevanje kampanje, vendar ni šlo. Vse več uglednih članov demokratske stranke ga je začelo spodbujati k odstopu, pred dnevi pa je bil še pozitiven na testu za covid-19.

Ankete kažejo, da si zdaj le še večina republikancev želi, da ostane v tekmi, velika večina demokratov in neodvisnih volivcev pa si želi, da se umakne.

Poročilo NBC navaja, da se Biden z družino pogovarja o tem, kako izpeljati odstop od kampanje na način, ki bo demokratom zagotovil zmago na predsedniških in drugih volitvah 5. novembra, in na način, ki bo dostojanstven in vreden pol stoletja Bidnove politične kariere.

"Predsednik absolutno ostaja v tekmi. Joe Biden je bolj kot kadarkoli odločen, da premaga Donalda Trumpa," pa je zjutraj za televizijo MSNBC izjavila šefica njegove kampanje Jen O'Malley Dillon.

Vodja kampanje Jen O'Malley Dillon zagotavlja, da Joe Biden ostaja v tekmi za nov predsedniški mandat. Foto: Profimedia "To se ne dogaja. Tisti, ki dajejo takšne izjave, ne govorijo v imenu družine ali te ekipe in nimajo prav," je za NBC dejal tudi namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Andrew Bates.

"Mislim, da čuti pritisk, ampak želim, da nadaljuje kampanjo. Demokrati, ki ga pozivajo k odstopu, podcenjujejo dejstvo, da je edini, ki je doslej premagal Trumpa," je za NBC izjavil nekdanji šef kabineta Bele hiše Ron Klain, ki sodi med tiste, ki so razočarani nad odnosom do predsednika v lastni stranki.

Mogoča le dva scenarija

Za zdaj se kažeta dva scenarija po morebitnem Bidnovem odstopu. Štafeto lahko prevzame podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki bi si nato morala izbrati novega podpredsedniškega kandidata. Drugi scenarij je odprta nacionalna konvencija demokratske stranke sredi avgusta v Chicagu, kjer bi Bidnovi delegati izvolili naslednika.

Ta scenarij obuja neprijeten spomin na leto 1968, ko so se demokrati na konvenciji in zunaj nje zapletli v silovite konflikte med iskanjem kandidata, potem ko se je predsednik Lyndon Johnson odločil, da se ne bo potegoval za drugi mandat. Izbranec Hubert Humphrey je nato novembra na volitvah močno izgubil proti republikancu Richardu Nixonu.